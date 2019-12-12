Введение США новых торговых пошлин в отношении Китая 14 декабря может привести цены на нефть к уровням ниже $62,8 за баррель - БКС

Если США и Китай не смогут продвинуться в переговорах, и новые торговые пошлины в отношении китайского импорта будут введены с 14 декабря, то котировки вполне могут краткосрочно спуститься ниже $62,8, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В среду нефтяные котировки потеряли чуть менее 1% на фоне роста запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также публикации декабрьского отчета ОПЕК.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 0,82 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,76 млн баррелей. Всего запасы в США составили 447,9 млн баррелей. "Рост запасов нефти может быть объяснен снижением загрузки НПЗ и ростом чистого импорта, в то время как существенное увеличение запасов нефтепродуктов дает сигнал о рисках со стороны слабого спроса. При этом по отношению к средним уровням за 5 лет динамика в целом соответствует сезонности, так что значительного ухудшения рыночных настроений не ожидается". - отмечает эксперт "БКС Брокер".

Согласно декабрьскому отчету ОПЕК, страны картеля в ноябре снизили добычу нефти на 193 000 б/с по сравнению с предыдущим месяцем. Исполнение сделки ОПЕК+ составило 146% или около 1,75 млн б/с. Таким образом, согласованное на прошлой неделе углубление добычи в I квартале 2020 г. в действительности уже имеет место, так что дальнейшего сокращения физических поставок ожидать не стоит, полагает Игорь Галактионов.

Основное сокращение в ноябре обеспечила Саудовская Аравия, добыча которой, по данным вторичных источников, сократилась на 151 тыс. б/с - до 9,85 млн б/с.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 г. остался прежним и составляет 1,08 млн б/с, в то время как рост поставок со стороны стран вне ОПЕК ожидается на уровне 2,17 млн б/с, в основном за счет стран американских континентов. Специалисты картеля ожидают замедления роста поставок из США, что снижает риски избытка на рынке.

"Также ОПЕК выражает оптимизм по поводу торговых переговоров США и Китая, - указывает аналитик "БКС Брокер". В отчете отмечается, что "замедление мировой торговли достигло дна, и негативная тенденция в производстве, наблюдаемая в 2019 г., в следующем году развернется". Если США и Китай не смогут продвинуться в переговорах и новые торговые пошлины в отношении китайского импорта будут введены с 14 декабря, то котировки вполне могут краткосрочно спуститься ниже $62,8".

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются на положительной территории и прибавляют около 0,45% к ценам закрытия предыдущего дня. На этой неделе, в отсутствии существенных новостей, справедливым, по мнению эксперта, выглядит ценовой диапазон $63-65 за баррель.