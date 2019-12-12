Ключевые риски для рубля в четверг сосредоточены в паре с евро - "Нордеа банк"

Ключевые риски для рубля в четверг сосредоточены в паре с европейской валютой, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Итоги заседания ФРС, ослабившие позиции доллара в основных валютных парах, позволили и рублю закрепиться на более крепких отметках в паре с долларом. Ключевой риск текущей недели для рубля накануне не реализовался, констатируют аналитики банка. Голосование в одном из комитетов Сената США по законопроекту, предполагающему дополнительные санкции в отношении России, было отложено. Прочие санкционные новости (в частности, санкции в отношении лиц, финансирующих строительство российских газопроводов) были фактически проигнорированы рынком, так как не имеют существенных макроэкономических эффектов. Поддержку рублю оказывают комфортные цены на нефть (вблизи 64 долл./барр.), а также прошедшие в среду успешные аукционы по размещению ОФЗ (размещение на 26 млрд руб. при спросе на уровне 56 млрд руб.).

Ключевые риски для рубля в четверг сосредоточены в паре с европейской валютой, поскольку она может укрепиться по итогам выборов в Великобритании, отмечают в "Нордеа банке".