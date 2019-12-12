Актуальный ценовой диапазон для нефти - $63-66 за баррель - Алор Брокер

Нефтяные трейдеры отреагировали продажами на статистику от Минэнерго США, показавшую рост запасов на 0,8 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,8 млн. В то же время добыча нефти в Штатах отошла от максимального уровня в 12,9 млн баррелей, составив 12,8 млн. "Однако к настоящему времени просадка выкуплена, в том числе благодаря ослаблению доллара. По-прежнему до появления информации о ходе решения торгового спора между США и Китаем актуальным ценовым диапазоном для нефти остается 63-66 долларов за баррель", - отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.