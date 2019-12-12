Индекс Мосбиржи откроет дорогу к историческим максимумам - Алор Брокер

Индекс Мосбиржи откроет дорогу к историческим максимумам, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Российский рынок акций в среду прибавил 0,75% и закрылся менее чем в 5 пунктах ниже отметки 2960, где проходит сопротивление, пробой которого откроет рублевому индикатору рынка дорогу на переписывание историческим максимумов. Причем рост шел на в общем-то нейтральном внешнем фоне, и это также вселяет уверенность в его продолжение", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Внешний фон складывается позитивный. Подорожали американские индексы, фьючерсы на них сейчас подрастают примерно на 0,1%. Почти 0,9% прибавил на вечерней сессии среды фьючерс на индекс РТС. Отскакивает от вчерашних минимумов и нефть, вновь уйдя в район 64 доллара за баррель.

"Ждем открытия рынка "гэпом" вверх как минимум на полпроцента. Таким образом, индекс Мосбиржи преодолеет преграду 2960 пунктов и, с технической точки зрения, дорога вверх будет открыта", - указывает Алексей Антонов..