Американские фондовые индексы продемонстрировали рост

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду, прервав двухдневную череду снижений; участники рынка оценивали результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжали следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

"Информация, полученная после октябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate), - говорится в пресс-релизе. - Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой".

При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ускорение роста потребительских цен в США в ноябре до максимума за год. Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в октябре и достигла максимальных темпов за последний год. Потребительские цены увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,4% в октябре.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.

Тем временем участники рынка надеются на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Внимание инвесторов также направлено на предстоящие парламентские выборы в Великобритании, которые состоятся в четверг.

Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия сможет опередить оппозиционную Лейбористскую и получить большинство в парламенте. За ними следуют Либеральные демократы, партия Brexit, "Зеленые" и Шотландская национальная партия.

Опубликованный в среду прогноз телеканала Sky News показал, что консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в 650-местном парламенте, что на 21 место больше, чем на выборах 2017 года. Лейбористы, вероятно, смогут получить 231 место.

Акции American Eagle Outfitters Inc. подешевели на 6,7% на фоне публикации ритейлером слабого прогноза на четвертый квартал.

Цена бумаг Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, снизилась на 1,8%, так как компания опубликовала целевые показатели на 2020 год, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги United Natural Foods Inc. упали на 28,4% после того как американский дистрибьютор натуральных и органических продуктов питания отчитался об убытке в первом квартале 2020 финансового года в размере $7,21 на акцию, что на 38 центов больше, чем годом ранее.

Стоимость акций Children's Place Inc. снизилась на 23,2% после публикации отчетности. Скорректированная прибыль ритейлера превзошла прогнозы в третьем квартале 2019 финансового года, но компания сообщила, что ожидает падения продаж по итогам года примерно на 3%.

Рыночная стоимость AT&T Inc. повысилась на 0,3%, после того как американская телекоммуникационная компания объявила о планах сократить расходы на $1,5 млрд в следующем году и провести обратный выкуп 100 млн акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 29,58 пункта (0,11%) и составил 27911,30 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 9,11 пункта (0,29%) - до 3141,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 37,87 пункта (0,44%) и составил 8654,05 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США не стала вносить изменений в денежно-кредитную политику, допустив при этом сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%. В то же время китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

По итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%. При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее советник по торговле Белого дома Питер Наварро заявил, что Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, возможность введения пошлин, запланированного на 15 декабря, "остается на повестке дня".

Акции японских Sony и Tokyo Elektron подорожали на 1,2% и 4,9% соответственно. Цена бумаг Toyota Motor и Honda Motor снизилась на 0,5% и 1,1%

В Гонконге дорожают бумаги AAC Technologies (+2,5%), страховой компании AIA Group (+2,2%). Котировки бумаг China Overseas Land снижаются на 0,7%.

Акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix прибавили в цене соответственно 2,7% и 3,4%. Цена бумаг австралийских CSL и CBA снизилась на 1,1 и 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного снижения накануне на фоне данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК составляет $63,99 за баррель, что на $0,27 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы подешевели на $0,62 (0,96%), до $63,72 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,1 (0,17%) - до $58,86 за баррель. К закрытию рынка в среду цена контракта составила $58,76 за баррель, снизившись на $0,48 (0,81%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

Опубликованные днем ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

Нефтяной рынок слабо отреагировал на решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Тем временем участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

По сообщениям СМИ, Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, однако, не подтвердил эту информацию, заявив, что возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня".