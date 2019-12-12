Рынок акций в четверг откроется сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. В среду вечером состоялось заметное повышение стоимости фьючерсов на индексы Мосбиржи и РТС. Все это создает условия для открытия локального рынка акций со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Основные российские фондовые индексы в минувшую среду завершили торги с существенным приростом. Они закрылись на максимальных внутридневных значениях и вблизи своих трехнедельных максимумов. Таким образом, в указанных индексах сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Впрочем, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, к концу года на их динамику способны сильно повлиять не только технические факторы.

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,2%. Японский Nikkei225 подрос на 0,2%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, в районе 2960-2965 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Утренний внешний фон пока не настолько благоприятен, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях", - прогнозирует В. Манжос.