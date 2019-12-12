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12 декабря 2019 года 09:20
Рынок акций в четверг откроется сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. В среду вечером состоялось заметное повышение стоимости фьючерсов на индексы Мосбиржи и РТС. Все это создает условия для открытия локального рынка акций со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Основные российские фондовые индексы в минувшую среду завершили торги с существенным приростом. Они закрылись на максимальных внутридневных значениях и вблизи своих трехнедельных максимумов. Таким образом, в указанных индексах сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Впрочем, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, к концу года на их динамику способны сильно повлиять не только технические факторы. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,2%. Японский Nikkei225 подрос на 0,2%. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, в районе 2960-2965 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Утренний внешний фон пока не настолько благоприятен, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях", - прогнозирует В. Манжос.
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12 декабря 2019 года 10:32
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.12 декабря 2019 года 10:18
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.12 декабря 2019 года 10:09
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.12 декабря 2019 года 10:00
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.12 декабря 2019 года 09:58
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.12 декабря 2019 года 09:50
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.12 декабря 2019 года 09:50
Москва. 12 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
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.11 декабря 2019 года 19:50
Bank of America (BofA) повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ на 4-17%, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендации (рейтинги) для этих бумаг остались без изменения. Аналитики BofA по-прежнему... читать дальше
.11 декабря 2019 года 19:40
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях итогов заседания Федрезерва США и отсрочки введения торговых пошлин США в отношении Китая; индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов и достиг уровней 2-недельной давности, несмотря на упавшую нефть на статистике о росте ее запасов в США. читать дальше
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