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12 декабря 2019 года 09:01

Правление Газпрома может разочаровать инвесторов, этим стоит воспользоваться для покупок - трейдер ВТБ Капитала

(повтор)

Итоги заседания правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) 12 декабря, на котором будут рассмотрены бюджет на 2020 год и новая дивидендная политика, скорее всего, разочарует рынок, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. В то же время, 24 декабря, когда состоится совет директоров "Газпрома", позитивные сюрпризы вполне возможны, сказал эксперт "Интерфаксу".

Таким образом, трейдер рекомендует использовать снижение котировок акций "Газпрома" по итогам заседания правления для покупки этих бумаг на ожиданиях роста после заседания совета директоров.

"Инвесторы ждут сюрприза, ждут каких-то, может быть, неожиданных ходов от "Газпрома", может быть, ускорения перехода к выплате дивидендов из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО. По моему мнению, на правлении этого, скорее всего, озвучено не будет, и тогда интрига будет сохраняться до 24 декабря. Аналогичная ситуация уже была. Как мы помним, ралли в бумагах "Газпрома" началось именно после заседания совета директоров, когда было объявлено о повышении дивидендов до 16,61 рубля на акцию, хотя изначально на правлении было рекомендовано выплатить 10,43 рублей", - сказал Зиновьев.

По его мнению, отсутствие ожидаемого позитива будет неким отрезвляющим фактором, разочарованием для рынка.

"Не знаю, почему, многие верят в то, что итоги заседания правления "Газпрома" приятно удивят. Если хотят удивить чем-то позитивным, то 24 декабря - лучший вариант. Это будет Католическое Рождество, европейские и американские рынки будут закрыты, и как раз можно локальных инвесторов порадовать", - добавил эксперт. "Соответственно, 24 декабря - дата, за которой надо следить. Возможно, что там будет что-то интересное, а 12-го мы не ждем сюрпризов", - заключил он.

Как сообщалось, 12 декабря правление "Газпрома" рассмотрит, а в конце месяца совет директоров утвердит новую дивидендную политику ПАО. Она предусматривает курс на выплату дивидендов в размере 50% от консолидированной чистой прибыли по международным стандартам (МСФО) с корректировкой на недежные статьи, в частности, прибыли или убытки по курсовым разницам. Корректировки могут как уменьшать, так и увеличивать базу расчета дивидендов. Список корректировок будет исчерпывающим. Дивидендная политика будет содержать отсылки к конкретным строкам отчетности по МСФО, так что инвесторы смогут подсчитывать ожидаемые выплаты.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Газпром


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