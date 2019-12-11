BofA повысил оценку акций и GDR продовольственных ритейлеров РФ на 4-17%, рейтинги не изменились

Bank of America (BofA) повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ на 4-17%, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки рекомендации (рейтинги) для этих бумаг остались без изменения.

Аналитики BofA по-прежнему дают рекомендацию "покупать" для GDR Х5.

Для акций и GDR "Магнита" была подтверждена рекомендация "держать", а для GDR "Ленты" - "продавать".

Кроме того, в обзоре сообщается, что для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) была сохранена рекомендация (рейтинг) "покупать" и прогнозная стоимость на уровне 135 рублей за штуку.

"Мы по-прежнему предпочитаем избирательный подход для инвестирования в российский потребительский сектор. Учитывая непростую ситуацию в отрасли, мы предпочитаем компании с четкими стратегиями и проверенной эффективностью, которые, скорее всего, продолжат показывать устойчивый рост прибыли и стабильную дивидендную доходность. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для GDR X5 и акций "Детского мира"", - говорится в обзоре.

В нем также отмечается, что аналитики инвестбанка и, возможно, рынок ждут от "Магнита" (MOEX: MGNT) подтверждения улучшения показателей для того, чтобы пересмотреть премию за риск в модели оценки данной компании.

"Мы видим дальнейший спад показателей "Ленты" (особенно по марже) и придерживаемся нашей рекомендации "продавать" для GDR этой торговой сети", - пишут аналитики BofA.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок ритейлеров (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит - 13,0 (текущая цена - 11,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит (для акций, цены в рублях) - 3700,00 (текущая цена - 3224,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Х5 - 41,5 (текущая цена - 33,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Детский мир - 135,0 (текущая цена - 97,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Лента - 2,8 (текущая цена - 3,1), рекомендация - продавать.