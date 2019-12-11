Рынок акций РФ вырос вслед за миром на ожиданиях отсрочки пошлин США к КНР, лидировал "Полюс"

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях итогов заседания Федрезерва США и отсрочки введения торговых пошлин США в отношении Китая; индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов и достиг уровней 2-недельной давности, несмотря на упавшую нефть на статистике о росте ее запасов в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2954,4 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1463,15 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 63,61 рубля (+0,12 рубля).

Лидерами роста выступили подскочившие к уровням месячной давности бумаги ПАО "Полюс (+4,4%) при объеме торгов более 1,185 млрд рублей.

Также подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%).

Просели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%) на надеждах, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Следом подрастают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Участники рынка также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам декабрьского заседания, полагает подавляющее большинство опрошенных различными СМИ экспертов.

В среду Федрезерв также представит обновленные экономические прогнозы, глава ФРС Джером Пауэлл может дать намеки на будущую политику ЦБ.

Тем временем, нефть в среду подешевела на данных о росте запасов сырья в США. Накануне отчет о росте запасов нефти представил Американский институт нефти, вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США также оказались негативными: запасы нефти в стране выросли на 0,82 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,8-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Цена Brent к 18:50 МСК упала на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $63,09 за баррель (-1,9% и +0,1% накануне), январская цена WTI - $58,19 за баррель (-1,8% и +0,4% во вторник).

ОПЕК сохранил оценку темпа роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 году, говорится в ежемесячном отчете картеля. Так, в 2019 году спрос на нефть вырастет на 0,98 млн б/с (до 99,8 млн б/с), в 2020 году - на 1,08 млн б/с (до 100,88 млн б/с).

Картель также сообщил, что страны ОПЕК в ноябре снизили нефтедобычу по сравнению с предыдущим месяцем на 193 тыс. б/с - до 29,55 млн б/с.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пока внешние рынки ожидали новостей по торговым переговорам и решению ФРС, российские индексы выросли на бумагах металлургов и нефтяников.

"Газпром" (MOEX: GAZP), скорее всего, не столкнется с какими-либо сложностями по завершению "Северного потока-2", а вот "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) будет вынужден финансировать "Артик-СПГ" из кредитных средств, а не из государственных. Бумаги Сбербанка были среди лидеров роста на ожиданиях существенного увеличения объемов кредитования, включая ипотечное, на фоне снижения ставки ЦБ РФ.

Впереди много важных событий, которые могут повлиять на рынки. От ФРС не ждут изменения ставки, но будут внимательно изучать риторику. Wall Street Journal пишет о том, что, скорее всего, Трамп не будет повышать тарифы 15 декабря, чтобы дать возможность для окончательного согласования торговой сделки первой фазы с КНР.

Беспокоит лишь то, что советник Белого дома Наварро и экономический советник Кадлоу указывали на то, что тарифы все еще в игре, поэтому Трамп может принять решение о повышении, если не будет удовлетворен прогрессом на переговорах. Российский рынок игнорирует внешний негатив, так как торговая война существенно не сказалась на российском экспорте, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, статистика в США показала сохранение базовой потребительской инфляции в ноябре на отметке 2,3%, как и ожидалось - нейтральный сигнал для ФРС, которая подведет итоги очередного заседания в среду в 22:00 МСК. Прогнозируется, что регулятор не изменит ключевой процентной ставки, а основная интрига сконцентрирована на макроэкономических прогнозах и намеках на дальнейший курс политики. Скорее всего, ФРС сохранит готовность к смягчению денежно-кредитных условий, тем самым оказывая умеренную поддержку рискованным активам.

Нефть упала на данных Минэнерго США, тогда как ежемесячный отчет ОПЕК в целом носил нейтральный для рынков характер. Поддержкой для Brent выступает отметка $62,8 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС подросли, но не спешат идти к сопротивлениям 2970 и 1470 пунктов соответственно, в целом текущее движение проходит в рамках наметившегося на этой неделе "боковика".

Настроения на западных фондовых площадках к концу торгов в России улучшились. На биржах ждут итогов заседания ФРС, которые, вероятно, будут умеренно позитивными для рискованных активов. В четверг же акции может поддержать мягкая риторика ЕЦБ. Интрига сохраняется вокруг торгового вопроса, а также парламентских выборов в Великобритании. Возвращения к более уверенному краткосрочному росту на биржах РФ и зарубежных площадках по-прежнему нельзя исключать. На данный момент основные факторы скорее складываются в пользу тех, кто готов рисковать. В четверг индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2930-2985 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, на рынках в середине недели идет коррекция позиций инвесторов в преддверии ряда важных событий - решения ФРС по монетарной политике, выборов в Великобритании (четверг) и установленного США крайнего срока повышения пошлин на китайский импорт.

Конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей обнародовали формальные обвинения в адрес Трампа, на основании которых они собираются добиваться его импичмента, но рынки практически не обратили на это внимания.

Позитивные, но неподтвержденные новости, касающиеся торговых отношений США и Китая, поддержали рынки АТР в среду. Статья в Wall Street Journal придала убедительности недавним сообщениям других СМИ о том, что Белый дом может отложить введение пошлин на китайский импорт, запланированное на 15 декабря. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность наполовину снизить действующие импортные пошлины в ходе торговых переговоров, чтобы заключить первоначальное соглашение, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+16,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+6,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%).

Подешевели бумаги Росбанка (MOEX: ROSB) (-6,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,853 млрд рублей (из них 10,612 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).