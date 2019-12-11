Рубль вечером продолжает лишь слабо колебаться к доллару и евро в ожидании результатов заседания ФРС США

Москва. 11 декабря. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабо снижается к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,47 руб./EUR1, подорожав всего на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,9 копейки - до 66,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать лишь небольшие колебания в основных парах на вечерних торгах. Участники торгов проявляют слабую активность в ожидании решений Федеральной резервной системы по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания.

Подавляющее большинство экспертов полагает, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря. В среду Федрезерв также предоставит обновленные экономические прогнозы. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать намеки на то, какой будет дальнейшая политика центробанка.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, волатильность на рынке продолжает оставаться низкой в ожидании ключевых событий недели. "Основным событием сегодняшнего дня станет решение ФРС США по ставке и комментарии главы регулятора Пауэлла. В то же время главным событием для рубля представляется пятничное заседание Банка России. В последние дни появилась интрига, так как если изначально участники торгов ожидали, что ЦБ РФ снизит ставку, то сейчас рынок не исключает, что все может остаться без изменений", - полагает Фролов.

"...Сразу после решения по ставке, в 22:30 МСК, стартует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. И если со ставкой все понятно (она останется неизменной), то вот Пауэлл может рассказать нам много нового и интересного. Будем надеяться, что все новости от ФРС будут позитивно восприняты участниками рынка. Поэтому общий прогноз на сегодня - до 22:00 МСК относительно спокойные торги на минимальных оборотах вблизи нулевых отметок и всплеск волатильности в последние два часа торгов. Но все же, скорее всего, этот всплеск не выльется в какое-либо направленное движение, и в конечном счете рынок закроется также вблизи нуля", - отмечает руководитель учебного центра ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Павел Пахомов.

Поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро. "Если у нас будет много денег, мы будем в выигрышном положении. Но это будет решение президента. О нем будет объявлено скоро", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента Трампа от нового раунда пошлин.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка ожидают результатов голосования по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям. Голосование состоится в среду, 11 декабря.

"Сегодня комитет Сената по международным отношениям должен рассмотреть ряд законопроектов, имеющих отношение к России, в том числе "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), ограничивающий участие американских инвесторов в размещении нового российского суверенного долга. Слушания начнутся в 18:00 МСК. Если комитет примет положительное решение по законопроектам, они будут представлены на рассмотрение всего Сената. В настоящее время премия за геополитический риск в курсе рубля стала почти нулевой, и рынок не ждет жестких мер в отношении России. Это значит, что одобрение законопроекта DASKA в комитете и вероятность того, что он будет принят Сенатом, усилит санкционные риски и окажет давление на рубль", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Темпы снижения нефтяных котировок в среду ускорились после выхода данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для аналитиков.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 1,65% - до $63,28 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,49% - до $58,36 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 декабря на 1,35 копейки, до 63,5653 руб./$1, и поднял курс евро на 6,77 копейки, до 70,4558 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 3,44 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,5524 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК уменьшился на 2,32 копейки и составил 63,5609 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 576,64 млн, из которых $450,493 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 126,147 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,56 копейки по отношению ко вторнику, до 70,4256 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,78 копейки и составил 70,4596 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,974 млн, из которых EUR195,503 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR336,471 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором не исключено снижение ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 6 б.п. - до 6,57% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,64% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 6,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 6,73% годовых.