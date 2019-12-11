Цены евробондов РФ подрастают в среду вслед за UST на позитивных ожиданиях сделки США-Китай

Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на позитивных ожиданиях относительно заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 12 базисных пунктов и составила 114,16% от номинала, что соответствует доходности 2,605% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 1 базисный пункт, составив 100,66% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,65% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3,5 пункта и составил 95,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 94 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,17% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,75% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 82 пункта, поднявшись до 129,2% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,69% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 20 базисных пунктов - до 111,38% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 2,81% годовых), с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 109,69% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,175% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 83 базисных пункта, до 125% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,78% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 25 базисных пунктов, до 109,13% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисных пункта и составила 2,89% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь растут в цене, третий день подряд, что в очередной раз ведет к снижению их доходностей, в частности, процентные ставки десятилетних бумаг теряют в среду порядка 3 базисных пунктов, а самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году - 4 базисных пункта. В целом позитивный тон на долговых рынках задают US Treasuries, вслед за которыми подрастают в цене и евробонды большинства развивающихся стран. Из позитивных факторов для российских бумаг стоит также выделить новое продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, что вывело котировки нефти сорта Brent выше отметки $64 за баррель. Поддержку отечественным евробондам оказывают также такие факторы, как профицитное исполнение федерального бюджета, улучшение кредитных характеристик России, а также отсутствие ожиданий новых размещений валютных гособлигаций в следующем году", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.