Альфа-банк начал анализ ЛУКОЙЛа с рейтингом "выше рынка" для его акций и ADR

Альфа-банк начал анализ ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко.

Прогнозная стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) этой компании, рассчитанная аналитиком Альфа-банка, составляет 7061 рубль и $109 за штуку соответственно, рекомендация (рейтинг) для них была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $104,7 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость ADR "ЛУКОЙЛа" составляет порядка $95,26 за штуку, а акций - 6126 рублей.