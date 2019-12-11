Рубль днем лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании результатов заседания ФРС США

Москва. 11 декабря. Доллар немного растет, евро, напротив, слегка снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль мало меняется к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,45 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,3 копейки - до 66,67 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 декабря на 1,35 копейки, до 63,5653 руб./$1, и поднял курс евро на 6,77 копейки, до 70,4558 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику на дневных торгах при низкой активности участников рынка, которые находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания.

Подавляющее большинство экспертов полагает, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря. В среду Федрезерв также предоставит обновленные экономические прогнозы. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать намеки на то, какой будет дальнейшая политика центробанка.

Поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро. "Если у нас будет много денег, мы будем в выигрышном положении. Но это будет решение президента. О нем будет объявлено скоро", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента Трампа от нового раунда пошлин.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка ожидают результатов голосования по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям. Голосование состоится в среду, 11 декабря.

"Сегодня комитет Сената по международным отношениям должен рассмотреть ряд законопроектов, имеющих отношение к России, в том числе "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), ограничивающий участие американских инвесторов в размещении нового российского суверенного долга. Слушания начнутся в 18:00 МСК. Если комитет примет положительное решение по законопроектам, они будут представлены на рассмотрение всего Сената. В настоящее время премия за геополитический риск в курсе рубля стала почти нулевой, и рынок не ждет жестких мер в отношении России. Это значит, что одобрение законопроекта DASKA в комитете и вероятность того, что он будет принят Сенатом, усилит санкционные риски и окажет давление на рубль", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

"Поддержку рублю обеспечивают умеренно позитивные новости с фронта торговых переговоров, а также комфортные цены на нефть. Сегодня риски для российской валюты могут возрасти на фоне заседания ФРС и предстоящего голосования в одном из комитетов Сената по законопроекту по антироссийским санкциям. С учетом устойчивых макроданных из США, поступавших в последний месяц, ФРС может просигнализировать о своей возросшей уверенности в том, что дальнейшего снижения ставок в ближайшее время не предвидится. Это может поддержать доллар, создав проблемы для рубля в данной валютной паре", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Эта неделя будет богата на события - заседания ФРС США и ЕЦБ, заседание Банка России, дедлайн по введению тарифов США на китайский импорт 15 декабря. Наибольшее влияние на рынки окажет риторика ФРС, которая может быть достаточно жесткой на фоне публикации сильных данных по рынку труда, и сопроводительные прогнозы, что, вероятно, сыграет в пользу доллара США. Более того, хотя перенос дедлайна по тарифам остается наиболее вероятным сценарием, напряженность в этом вопросе продолжит нарастать, что скажется на заинтересованности инвесторов в рисковых активах", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть опускаются в среду в ожидании еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Накануне цены на нефть немного повысились на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,79% - до $63,83 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,64% - до $58,86 за баррель.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в Штатах по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором не исключено снижение ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 6 б.п. - до 6,57% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,64% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 6,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 6,73% годовых.