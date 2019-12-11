.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Отсутствие ослабления рубля в декабре лишает его потенциала для укрепления в 1 кв. 2020 г. - Райффайзенбанк
.
11 декабря 2019 года 13:45
Отсутствие ослабления рубля в декабре лишает его потенциала для укрепления в 1 кв. 2020 г. - Райффайзенбанк
Отсутствие ослабления рубля в декабре лишает его потенциала для укрепления в 1 кв. 2020 г., говорится в обзоре Райффайзенбанка. Согласно оценкам экспертов банка, в декабре сальдо текущего счета опустится до 1-3 млрд долл. в связи с сезонным увеличением импорта и выплатой дивидендов. Как следствие, покупки валюты ЦБ РФ на спотрынке (в рамках реализации бюджетного правила) превысят сальдо и могут оказать давление на курс рубля. "Однако потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе (~17,5 млрд долл.), а также низким спросом на кредиты в иностранной валюте (долл. и евро), который создает большой спрос банков на рубли на валютном свопе (это удерживает базисные спреды на низких уровнях), - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Курс рубля выше 65 руб./долл. мы бы рассматривали как интересный уровень для продажи долларов в декабре в ожидании заметного укрепления рубля в 1 кв. 2020 г. Однако исходя из текущей динамики курса, есть лишь небольшая вероятность, что этот уровень будет достигнут: мы не исключаем, что в январе-феврале 2020 г. произойдет сокращение экспорта нефти и газа (чтобы компенсировать большой объем экспорта в последние месяцы этого года), из-за чего курс рубля не продемонстрирует сезонного укрепления, которое наблюдалось в предшествующие годы".
.
11 декабря 2019 года 19:50
Bank of America (BofA) повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ на 4-17%, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендации (рейтинги) для этих бумаг остались без изменения. Аналитики BofA по-прежнему... читать дальше
.11 декабря 2019 года 19:40
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях итогов заседания Федрезерва США и отсрочки введения торговых пошлин США в отношении Китая; индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов и достиг уровней 2-недельной давности, несмотря на упавшую нефть на статистике о росте ее запасов в США. читать дальше
.11 декабря 2019 года 19:22
Рубль вечером продолжает лишь слабо колебаться к доллару и евро в ожидании результатов заседания ФРС США
Москва. 11 декабря. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабо снижается к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.11 декабря 2019 года 19:03
Правление Газпрома может разочаровать инвесторов, этим стоит воспользоваться для покупок - трейдер ВТБ Капитала
Итоги заседания правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) 12 декабря, на котором будут рассмотрены бюджет на 2020 год и новая дивидендная политика, скорее всего, разочарует рынок, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. В то же время, 24 декабря,... читать дальше
.11 декабря 2019 года 18:45
Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на позитивных ожиданиях относительно заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.11 декабря 2019 года 18:44
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF оправдал прогнозы и сохраняет потенциал роста, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". "FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с нашего последнего обновления рекомендации (в середине июля) превзошел указанный нами целевой уровень и принес достойную доходность в размере... читать дальше
.11 декабря 2019 года 18:28
Альфа-банк начал анализ ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко. Прогнозная стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) этой компании, рассчитанная аналитиком Альфа-банка, составляет 7061 рубль и $109 за штуку соответственно, рекомендация... читать дальше
.11 декабря 2019 года 18:14
Инфляция указывает на необходимость дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. Наблюдаемая динамика цен, по мнению эксперта, создает высоковероятные риски очередного отклонения инфляции от базового прогноза Банка России. Это практически... читать дальше
.11 декабря 2019 года 17:24
Новые ограничения добычи ОПЕК не изменят общую картину на рынке нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. ОПЕК и ее союзники предприняли более решительные меры, чем ожидалось на рынке нефти. Альянс решил снизить квоты на добычу на дополнительные 0,5... читать дальше
.11 декабря 2019 года 16:33
После публикации статистики EIA по запасам углеводородов котировки Brent могут отступить к $63,5/баррель, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что EIA в среду (18:30 мск) может сообщить о снижении запасов нефти на 1 млн... читать дальше
.11 декабря 2019 года 16:04
Ожидаем высокой волатильности на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков - Sberbank CIB
Ожидается высокая волатильность на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Главным событием для инвесторов на рынке золота в среду будут... читать дальше
.11 декабря 2019 года 15:55
Делать ставку на дальнейшее повышение акций Татнефти стоит после закрепления выше 773 рублей - ИК "Велес Капитал"
быкновенные акции "Татнефти" в среду стремятся прорваться выше, к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 773 рублей), достижение которой представляется весьма вероятным с учетом явного преобладания восходящего тренда по ADX, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Делать... читать дальше
.11 декабря 2019 года 15:37
Москва. 11 декабря. Доллар немного растет, евро, напротив, слегка снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль мало меняется к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.11 декабря 2019 года 15:36
Bank of America (BofA) ожидает замедления роста добычи сланцевой нефти до 750 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2020 году с 1,7 млн б/с в 2018 году, сообщил аналитик BofA-ML по нефтегазовому сектору региона EEMEA Карен Костанян на встрече с журналистами. "Рост добычи сланцевой нефти продолжится,... читать дальше
.11 декабря 2019 года 15:15
инамика пары USD/RUB продолжает отражать борьбу покупателей и продавцов около важного уровня поддержки 63,5. Несмотря на частые отскоки, доллар периодически обновляет месячные минимумы, что свидетельствует о его локальной слабости, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.