"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по новым бондам Нижегородской области в середине диапазона доходности 6,92-7,03%

"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по новому выпуску облигаций Нижегородской области в середине диапазона доходности 6,92-7,03% годовых, говорится в обзоре корпорации.

Размещение нового выпуска бондов Нижегородской области проходит в среду с 10:00 до 16:00 мск. Объем выпуска облигаций Нижегородской области (-/-/BB) составит до 10 млрд руб., срок обращения – 5,5 года. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 30% от номинала в дату выплаты 14-го и 18-го купонов, оставшиеся 40% – в дату погашения. Дюрация оценивается в 3,96 года. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 6,75–6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,92–7,03% годовых и премии к кривой ОФЗ 70–80 б.п.

"Минфин классифицирует Нижегородскую область как регион со средней долговой устойчивостью, - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Сейчас в обращении находятся пять выпусков облигаций области общим объемом 35,3 млрд руб. В качестве ориентира для сравнения мы использовали недавно размещенные бумаги Белгородской области и Краснодарского края, эти регионы также относятся к группе со средней долговой устойчивостью по классификации Минфина. Выпуск Белгородской области с погашением в 2024 г. сейчас торгуется с доходностью 6,87%, с учетом дюрации 3,2 года он предлагает премию к кривой ОФЗ, равную 80 б.п. Доходность выпуска Краснодарского края с погашением в 2026 г. сейчас составляет 7,03%, что при дюрации 4,9 года соответствует премии к кривой ОФЗ в 75 б.п. Мы ждем формирования книги заявок в середине предложенного диапазона доходности".