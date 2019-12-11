Рубль получил поддержку от выросших по итогам заседания ОПЕК нефтяных цен - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль торгуется чуть выше 63,5 руб./$, поддерживаемый выросшими по итогам заседания ОПЕК нефтяными ценами, говорится в комментарии аналитиков Банка "Санкт-Петербург".

Эта неделя будет богата событиями - заседание ФРС США и ЕЦБ, заседание Центрального Банка России, дедлайн по введению тарифов США на китайский импорт 15 декабря. Наибольшее влияние на рынки окажет риторика ФРС, которая может быть достаточно жесткой на фоне публикации сильных данных по рынку труда, и сопроводительные прогнозы, что, вероятно, сыграет в пользу доллара США. Более того, хоть перенос дедлайна по тарифам остается, по мнению экспертов банка, наиболее вероятным сценарием, напряженность в этом вопросе продолжит нарастать, что скажется на заинтересованности инвесторов в рисковых активах.