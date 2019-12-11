Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением второй день подряд во вторник, участники рынка сфокусировались на сигналах Вашингтона и Пекина о ходе торговых переговоров в преддверии приближающейся даты введения нового раунда пошлин на товары из КНР. США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин. "Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу. Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

Инвесторы также сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам декабрьского заседания, полагает подавляющее большинство опрошенных различными СМИ экспертов. Между тем в среду Федрезерв предоставит обновленные экономические прогнозы. Аналитики и участники рынков будут смотреть на них, а также внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла для того, чтобы почерпнуть намеки на будущую политику ЦБ.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду, поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Участники рынка также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%.

Азиатский банк развития (АБР) в среду понизил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2019 году до 5,2% с 5,4%. Прогноз роста экономики Китая был снижен до 6,1% с 6,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду в ожидании еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в Штатах по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

На этом фоне стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $63,95 за баррель, что на 0,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на 0,14%, до $64,34 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,49% - до $58,95 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $59,24 за баррель, поднявшись на 0,37% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,009 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,272 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 декабря вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 650,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,7%), "Роснефть БО-03" (+0,65%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-09" (-0,41%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,28%) и "Газпром БО-23" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Детский мир" (MOEX: DSKY) полностью разместил 7-летние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38% годовых.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 3 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату окончания 10-го купонного периода.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078 дней). Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,3% годовых. Купоны годовые. Ставки последующих купонов плавающие, устанавливаются каждый год и привязаны к значению ключевой ставки ЦБ РФ (действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода), плюс 3,5%.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря. Бонды планируется размещать по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы - 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Первоначально объем размещения указывался как "от 5 до 7 млрд рублей". По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 18 декабря.

ООО "Обувь России" планирует 11 декабря начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Размещение бондов пройдет по открытой подписке. Купоны по бондам будут выплачиваться ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: каждый квартал начиная с 33-го купона будет выплачиваться по 10% от номинальной стоимости.

ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") планирует 11 декабря собирать заявки на приобретение облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,5-6,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,70-6,90% годовых. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2033 года. Дата купонной выплаты - 26-е число каждого месяца, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения. Техразмещение запланировано на 13 декабря.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) планирует провести 12 декабря сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-02R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,2-7,4% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,40-7,61% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 23 декабря.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 18 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на вторичное размещение двух выпусков облигаций серий БО-05 и БО-06 суммарным объемом ориентировочно около 10 млрд рублей. Номинальный объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая запланирована на 18 декабря. Вторичное размещение пройдет по цене не ниже 100% от номинала. Дата проведения расчетов - 18 декабря до 18:00 МСК. Компания разместила 10-летние выпуски БО-05 и БО-06 объемом по 20 млрд рублей каждый в декабре 2013 года. Ставка текущего купона по выпускам составляет 8,75% годовых. Ставка последующих купонов до оферты через 2 года установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,76% годовых.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) планирует 19 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение 7-летних облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия 50-75 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок. Техразмещение предварительно запланировано на 25 декабря. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 20 декабря начать размещение облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и серии 001Р-31 общим объемом 9,5 млрд рублей. Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей каждый, выпуска серии 001Р-31 - 1 млрд 466,2 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. Ставка 1-го купона облигаций всех серий установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпусков амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска.

Кроме того, ГК "Автодор" перенесла с 23 декабря на 20 декабря сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 индикативным объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 7,3% годовых. Техразмещение нового выпуска запланировано на 25 декабря. Кроме того, компания планирует 16-20 декабря собрать заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу будут предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей. Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря. Индикативная доходность на дату выкупа составит по сериям БО-001Р-01, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 около 6,25% годовых, по серии БО-002Р-02 - около 6,32% годовых.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 2-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А4" в размере 7,494% годовых. Выпуск объемом 3,752 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов будет определяться как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Срок обращения бондов - 15 лет.

Совкомбанк приобрел по оферте 2 млн 954,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 29,54% выпуска. Совкомбанк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 8 июня 2021 года.