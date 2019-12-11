Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов в ожидании результатов заседания ФРС США

Москва. 11 декабря. Доллар слегка повышается, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,46-63,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,52 руб./$1 (+3,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 70,43 руб./EUR1 (-3,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,19 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,63 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,94 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику на старте торгов при низкой активности участников рынка, которые находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания.

Подавляющее большинство экспертов полагает, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря. В среду Федрезерв также предоставит обновленные экономические прогнозы. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать намеки на то, какой будет дальнейшая политика центробанка.

Поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро. "Если у нас будет много денег, мы будем в выигрышном положении. Но это будет решение президента. О нем будет объявлено скоро", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

Кроме того, участники локального рынка ожидают результатов голосования по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям. Голосование состоится в среду, 11 декабря.

Цены на нефть опускаются в среду в ожидании еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Накануне цены на нефть немного повысились на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,62% - до $63,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,54% - до $58,92 за баррель.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в Штатах по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.