Рубль завершит 2019 год в диапазоне 64-66 за доллар - БКС

Рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению и завершит год в диапазоне 64-66 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основными факторами давления на рубль в декабре остаются сезонность, а также неопределённость рынка в отношении торговых переговоров США и Китая.

"Если говорить о перспективах конца 2019 года, мы ожидаем, что рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению и завершит год в диапазоне 64-66 за доллар. В настоящий момент мы видим, что рублю удается укрепиться до уровней, близких к 63,6. Основную поддержку рублёвой валюте оказывают как рост нефтяных котировок, так и "охлаждение" геополитических рисков. Мы обращаем особое внимание на то, что по итогам встречи "нормандской четверки" переговорные позиции РФ и Украины не ухудшились, потенциал для дальнейшего сближения как по газовым вопросам, так и вопросам демилитаризации Донбасса сохраняется", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Примечательным также, по мнению эксперта, выглядит тот факт, что в оборонный бюджет США, в частности, в его часть "по сдерживанию России", не включены поправки против российских ОФЗ. "Несмотря на тот факт, что в данную часть американского бюджета вошли санкции против российских газопроводов, масштаб их негативного влияния как на российские финансовые рынки, так и на сам процесс ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" и "Турецкого потока" оценивается нами как весьма сдержанный. Таким образом, при значительном ослаблении вышеуказанных геополитических угроз основными факторами давления на рубль в декабре остаются сезонность, а также неопределённость рынка в отношении торговых переговоров США и Китая", - комментирует ситуацию А. Покатович.