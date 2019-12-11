Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, "быков" сдерживает просевшая нефть

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США и новостей по торговым пошлинам США для Китая; "бычий" настрой игроков сдерживает просевшая нефть на статистике о росте ее запасов в США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2952 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1462,98 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 63,57 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

В США индексы во вторник снизились, инвесторы сфокусировались на сигналах Вашингтона и Пекина о ходе торговых переговоров в преддверии приближающейся даты введения нового раунда пошлин на товары из КНР.

США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

"Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

Между тем, в среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) на надеждах, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары.

Участники рынка также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам декабрьского заседания, полагает подавляющее большинство опрошенных различными СМИ экспертов.

В среду Федрезерв также представит обновленные экономические прогнозы, глава ФРС Джером Пауэлл может дать намеки на будущую политику ЦБ.

Президент США Дональд Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Нефть в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов нефти в США за неделю на 1,41 млн баррелей; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64 за баррель (-0,5% и +0,1% накануне), январская цена WTI - $58,95 за баррель (-0,5% и +0,4% во вторник).

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок копит силы для сильного движения, а пока для продолжения покупок или начала сильных продаж просто нет поводов. И они вряд ли появятся до внесения определенности в вопрос американо-китайских переговоров по торговле. После этого движение обещает быть сильным.

Об отсутствии сильного желания продавать говорит рост акций Сбербанка и "Норникеля" (MOEX: GMKN) - любимых бумаг нерезидентов. Возможно, их рост является первым признаком возобновления притока средств нерезидентов на российский рынок акций. В среду бумаги ГМК могут продолжить рост из-за приближения даты отсечки реестра под промежуточные дивиденды и небольшого роста цен на никель.

В среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС США, инвесторы на 100% уверены в неизменности ставки. Скорее всего, рынки услышат нейтральную риторику Джерома Пауэлла, который скажет о хорошем состоянии экономики США и готовности Федрезерва принять адекватные меры в случае изменения ситуации. Поэтому принципиальных изменений в ход торгов на финансовых рынках это событие не внесет.

Цены на нефть Brent продолжают оставаться в слабовосходящем канале с границами $61,5-66 за баррель. Выход из него возможен после определения судьбы "первого этапа" сделки между США и Китаем и пошлин на товары из Поднебесной, которые Дональд Трамп намеревался ввести 15 декабря, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новости по поводу торговых переговоров США и КНР остаются противоречивыми. "Гвоздем программы" накануне стали заявления министра сельского хозяйства США Санни Пердью о том, что Трамп может отложить повышение пошлин на $156 млрд китайского экспорта, но хотел бы, чтобы Китай убедил его в правильности этого решения своими действиями. Заявление министра сельского хозяйства не является случайным, так как Вашингтон настаивает на твердом увеличении закупки американской сельскохозяйственной продукции Китаем до $40-50 млрд в год, что вдвое превышает прежние объемы. Сам Китай настаивает на отмене принятых пошлин. Источники South China Morning Post утверждают, что вероятность заключения соглашения на этой неделе мала, но и тарифы не будут повышаться с 15 декабря.

Wall Street Journal пишет о том, что переговорщики США и Китая готовят почву для того, что бы декабрьские тарифы были отложены. Одним из главных вопросов остается требование Вашингтона увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. В условиях разгона продовольственной инфляции в Китае до 19,1% в ноябре подобное требование может быть выгодно самому Пекину, считает аналитик.

От Федрезерва США не ждут изменений в монетарной политике, но важны детали и ожидания. Одновременно в среду будут опубликованы новые экономические прогнозы. Из корпоративных событий дня можно выделить обсуждение санкций против проектов "Газпрома" в Европе и в американском Сенате, а также последний день торговли с дивидендами в акциях "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,4%, до 2,76 рубля; дивиденды - 0,111 рубля на бумагу), отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, вторая половина текущей недели будет наполнена большим объемом значимых для рынка событий.

В среду будут опубликованы итоги заседания Федрезерва, и если изменения ставок на текущем заседании ожидать не приходится, то обновленные прогнозы FOMC представляют большой интерес. Согласно "точечной диаграмме" с сентябрьского заседания, никто из членов комитета не прогнозировал снижения ставки ниже текущего уровня (диапазон 1,5-1,75%) ни в 2020 году, ни в дальнейшем, при этом ряд представителей регулятора ожидали возвращения к тенденции к повышению ставок в 2020 году. На данный момент рынок, согласно фьючерсам на ставку, ожидает, что ставка ФРС не изменится как минимум до середины года, но в случае значительного изменения прогноза FOMC относительно сентябрьской версии, ожидания рынка могут начать корректироваться.

Помимо заседания Федрезерва значительный интерес для инвесторов на этой неделе будет представлять первое заседание ЕЦБ под руководством Кристин Лагард, выборы в парламент Великобритании (оба события состоятся в четверг) и наступление срока возможного введения новых пошлин со стороны США в отношении китайского импорта (воскресенье) - к этому вопросу по-прежнему приковано заметное внимание участников рынка.

Накануне министр торговли США Уилбур Росс заявил о том, что "вопрос о том, удастся ли заключить хорошую сделку, важнее, чем то, будет ли она согласована до или после 15 декабря" (вероятность реализации сценария отсутствия введения новых пошлин с 15 декабря становится все более вероятным). Что касается подготовки соглашения первого этапа, Росс заявил, что промежуточная сделка будет касаться преимущественно торговли и доступа к рынкам, закупок сельскохозяйственной продукции, а большинство трудных вопросов (вероятно, речь идет о защите интеллектуальной собственности) будут оставлены на будущее.

Отдельным фактором риска для всей группы российских активов является запланированное на среду голосование в комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. При этом из позитивных моментов можно отметить, что пункт об ограничениях в отношении российского госдолга не вошел в финальную версию оборонного бюджета США. Учитывая нейтральный внешний фон, в среду ожидается продолжение проторговки индексом МосБиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+5,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,9%).

Подешевели бумаги Росбанка (MOEX: ROSB) (-6,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,2%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-1,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,973 млрд рублей (из них 1,312 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).