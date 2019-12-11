Атон поднял рейтинг ADR Газпрома до "выше рынка" и оценку на 27%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $7,4 до $9,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рейтинг этих бумаг была повышен аналитиками с "на уровне рынка" до "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $8,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,7 за штуку.