Рубль может закрепиться у 63,30-63,60/USD - РФПИ

Динамика в рубле для наблюдателя скучна, но для инвестора - вполне выигрышная стратегия из-за плавного роста и высокого carry (положительной разницы в ставках). До решения ФРС волатильность может снизиться, но это не должно быть помехой для рубля еще чуть подрасти и закрепиться у 63,30-63,60/USD, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.