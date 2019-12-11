Размещение Минфином нового 8-летнего выпуска ОФЗ состоится с доходностью около 6,35% годовых - Промсвязьбанк

Размещение нового 8-летнего выпуска ОФЗ состоится с доходностью около 6,35% годовых, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича. В среду пройдет погашение выпуска ОФЗ 26210 на 150 млрд руб. При этом Минфин предложил к размещению новый 8-летний выпуск серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года (купон 6%). Эксперт банка не исключает, что частично средства от погашения пойдут в новый выпуск.

"Исходя из текущего уровня кривой госбумаг, доходность нового выпуска ОФЗ составит около 6,30%6,35% (цена 98,75-98,47). С учетом премии за ликвидность, ожидаем размещения ближе к верхней границе обозначенной доходности. В целом, до конца года (3 аукциона) Минфину в рамках квартальной программы остается разместить бумаг на 83 млрд руб. Не исключаем, что при наличии спроса министерство пойдет на перевыполнение данного плана в счет программе на следующий год. Сегодня ждем размещения нового 8-летнего выпуска ОФЗ с доходностью около 6,35% годовых", - отмечает Дмитрий Грицкевич.