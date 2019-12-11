Рубль может вернуться к отметкам 64 и 71 по отношению к доллару и евро - "Нордеа банк"

Рубль может вернуться к отметкам 64 и 71 по отношению к доллару и евро соответственно, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта остаётся на комфортных уровнях в первой половине недели (63,5 в паре с долларом и 70,5 в паре с евро). Поддержку рублю обеспечивали умеренно позитивные новости с "фронта" торговых переговоров, а также комфортные цены на нефть.

Риски для российской валюты в среду могут возрасти на фоне заседания ФРС и предстоящего голосования в одном из комитетов Сената США по законопроекту по антироссийским санкциям. С учетом устойчивых макроданных из США, поступавших в последний месяц, ФРС может просигнализировать о своей возросшей уверенности в том, что дальнейшего снижения ставок в ближайшее время не предвидится. Это может поддержать доллар, создав проблемы для рубля в данной валютной паре.

По итогам перечисленных событий, указывают аналитики "Нордеа банка", рубль может вернуться к отметкам 64 и 71 в основных валютных парах.