Дальнейшая динамика пары доллар/рубль во многом зависит от итогов заседания ФРС и развития санкционного вопроса - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в среду будет консолидироваться вблизи 63,50 руб./долл., дальнейшая динамика во многом будет зависеть от итогов заседания Федрезерва и развития санкционного вопроса, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В рубле по-прежнему наблюдается сравнительно невысокая торговая активность.

Вторая половина текущей недели, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, за счет важных для глобального рынка событий (заседания ФРС и ЕЦБ, выборы в Парламент Британии и наступление срока возможного введения новых пошлин со стороны США в отношении китайского импорта) могут привести к росту волатильности на глобальных рынках в целом, и в отношении группы валют EM в частности.

"Среда для рубля представляет интерес еще и голосованием в комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ, - указывает эксперт банка. - Рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ)". При этом Михаил Поддубский обратил внимание на то, что пока речь идет только о голосовании в профильном комитете Сената, а не голосовании Сената в целом, соответственно, процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным.

"Размер санкционной премии в рубле, по нашей оценке, на текущий момент близок к нулю (рынок не учитывает эти риски), что может привести к резкой реакции рынка в случае обострения этой проблемы. При этом из позитивных моментов отметим, что во вторник стало известно о том, что пункт об ограничениях в отношении российского госдолга не вошел в финальную версию оборонного бюджета США", - заключает аналитик Промсвязьбанка.