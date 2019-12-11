Нефть в ближайшей перспективе не выйдет из диапазона 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть удерживается в диапазоне 63-65 долл./барр., причин для выхода из него нет, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

"Статистика от API вышла разочаровывающей, показала прирост по всем статьям: запасы сырой нефти прибавили 1,4 млн барр., запасы бензинов – 4,9 млн барр., запасы дистиллятов – 3,2 млн барр. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Если они выйдут схожими с API, это даст нефти дополнительный повод для снижения", - указывает эксперт банка.