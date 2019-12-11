Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с умеренным понижением - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с умеренным понижением около 0,1-0,4%, в районе 2920-2930 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов.

Индекс Мосбиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, отмечает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Традиционным фактором в пользу временной стабилизации фондовых рынков в среду станут ожидания решения по уровню процентной ставки ФРС. Оно будет объявлено уже после завершения основных торгов в России (22:00 мск).

Среди многочисленной иностранной статистики наибольшую практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 мск).