MSCI объявил финальные параметры включения акций Saudi Aramco в индекс MSCI EM - "БКС Глобал Маркетс"

Индексный провайдер MSCI объявил финальные параметры включения Saudi Aramco в индекс MSCI EM, говорится в обзоре стратега "БКС Глобал Маркетс" Юлии Голдиной.

"Оценка FIF/DIF для Aramco при включении ее акций в индекс MSCI EM составит 0,005. Включение будет проходить в один этап и состоится на закрытие 17 декабря (изменения вступят в силу 18 декабря)", - пишет Голдина.

По ее оценкам, с учетом новых параметров ожидаемый отток из акций РФ после включения в индекс MSCI EM акций Aramco составит около $13 млн, что ниже прогнозировавшихся ранее $20 млн.