Рынок акций копит силы для движения - Алор Брокер

Рынок акций копит силы для движения, на данный момент для продолжения покупок или начала сильных продаж просто нет поводов, говорится в комментарии Алор Брокер.

Рублевый индикатор рынка продолжает оставаться в "боковике" 2910-2950 пунктов. "В качестве слабенького объяснения снижения вторника можно назвать небольшое падение западных площадок и продолжившееся укрепление рубля. Но на самом деле для продолжения покупок или начала сильных продаж просто нет поводов. И они вряд ли появятся до внесения определенности в вопрос американо-китайских переговоров по торговле. После этого движение обещает быть сильным. В целом внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного падает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций на уровнях вторника", - указывает аналитик Алексей Антонов.