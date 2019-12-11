Сильные фундаментальные параметры продолжают работать на рубль - "Открытие Брокер"

Сильные фундаментальные параметры продолжают работать на рубль, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Реальная положительная доходность составляет в текущем году около 2,75-3,0%. Инфляция на конец года может упасть до 3,0-3,3%. Это оставляет пространство для ЦБ РФ для ещё одного снижения ставки, хотя вряд ли оно будет столь агрессивным, как на предыдущем заседании в октябре, отмечает ведущий аналитик Андрей Кочетков. Вероятность смягчения на 25 базисных пунктов превышает 50%. Однако на этом российский регулятор может завершить серию смягчений, чтобы изучить влияние уже принятых мер.

Заметный вклад в крепость рубля могли внести "горячие" деньги, которые ловят моменты изменения ставки и соответствующие движения на рынках облигаций. В среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года. Размещение будет проводиться в объёме, доступном для размещения в этом выпуске.