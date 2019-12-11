11 декабря 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: нейтральный старт
В среду аналитики в целом прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций начнёт торги вблизи значений закрытия накануне".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного падает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка на вчерашних уровнях".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Учитывая нейтральный внешний фон, в среду ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,1-0,4%, в районе 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 декабря 2019 года 19:50
Bank of America (BofA) повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ на 4-17%, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки рекомендации (рейтинги) для этих бумаг остались без изменения.
Аналитики BofA по-прежнему... читать дальше
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11 декабря 2019 года 19:40
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях итогов заседания Федрезерва США и отсрочки введения торговых пошлин США в отношении Китая; индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов и достиг уровней 2-недельной давности, несмотря на упавшую нефть на статистике о росте ее запасов в США. читать дальше
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Москва. 11 декабря. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабо снижается к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
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11 декабря 2019 года 19:03
Итоги заседания правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) 12 декабря, на котором будут рассмотрены бюджет на 2020 год и новая дивидендная политика, скорее всего, разочарует рынок, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. В то же время, 24 декабря,... читать дальше
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11 декабря 2019 года 18:45
Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на позитивных ожиданиях относительно заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
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FinEx MSCI USA IT UCITS ETF оправдал прогнозы и сохраняет потенциал роста, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".
"FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с нашего последнего обновления рекомендации (в середине июля) превзошел указанный нами целевой уровень и принес достойную доходность в размере... читать дальше
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11 декабря 2019 года 18:28
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Прогнозная стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) этой компании, рассчитанная аналитиком Альфа-банка, составляет 7061 рубль и $109 за штуку соответственно, рекомендация... читать дальше
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11 декабря 2019 года 18:14
Инфляция указывает на необходимость дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. Наблюдаемая динамика цен, по мнению эксперта, создает высоковероятные риски очередного отклонения инфляции от базового прогноза Банка России. Это практически... читать дальше
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11 декабря 2019 года 17:24
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11 декабря 2019 года 16:33
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"Мы считаем, что EIA в среду (18:30 мск) может сообщить о снижении запасов нефти на 1 млн... читать дальше
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11 декабря 2019 года 16:04
Ожидается высокая волатильность на рынке золота во второй половине среды и в четверг на фоне значимых заявлений регуляторов и политиков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Главным событием для инвесторов на рынке золота в среду будут... читать дальше
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11 декабря 2019 года 15:55
быкновенные акции "Татнефти" в среду стремятся прорваться выше, к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 773 рублей), достижение которой представляется весьма вероятным с учетом явного преобладания восходящего тренда по ADX, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Делать... читать дальше
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11 декабря 2019 года 15:37
Москва. 11 декабря. Доллар немного растет, евро, напротив, слегка снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль мало меняется к бивалютной корзине в ожидании результатов заседания ФРС США и новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
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11 декабря 2019 года 15:36
Bank of America (BofA) ожидает замедления роста добычи сланцевой нефти до 750 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2020 году с 1,7 млн б/с в 2018 году, сообщил аналитик BofA-ML по нефтегазовому сектору региона EEMEA Карен Костанян на встрече с журналистами.
"Рост добычи сланцевой нефти продолжится,... читать дальше
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11 декабря 2019 года 15:15
инамика пары USD/RUB продолжает отражать борьбу покупателей и продавцов около важного уровня поддержки 63,5. Несмотря на частые отскоки, доллар периодически обновляет месячные минимумы, что свидетельствует о его локальной слабости, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.... читать дальше
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