Утренние прогнозы: нейтральный старт

В среду аналитики в целом прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций начнёт торги вблизи значений закрытия накануне".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного падает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка на вчерашних уровнях".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Учитывая нейтральный внешний фон, в среду ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,1-0,4%, в районе 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".