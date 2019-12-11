Brent торгуется на уровне $63,95 за баррель

Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду

Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением второй день подряд, участники рынка сфокусировались на сигналах Вашингтона и Пекина о ходе торговых переговоров в преддверии приближающейся даты введения нового раунда пошлин на товары из КНР.

США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

"Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

Инвесторы также сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам декабрьского заседания, полагает подавляющее большинство опрошенных различными СМИ экспертов.

Между тем в среду Федрезерв предоставит обновленные экономические прогнозы. Аналитики и участники рынков будут смотреть на них, а также внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла для того, чтобы почерпнуть намеки на будущую политику ЦБ.

Опубликованные во вторник статданные показали, что оценка уменьшения производительности труда в США в третьем квартале была пересмотрена в сторону понижения.

Производительность труда в США в третьем квартале 2019 года снизилась на 0,2%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные указывали на падение производительности труда в июле-сентябре на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оценка роста стоимости рабочей силы в США в третьем квартале пересмотрена до 2,5% с предварительно объявленных 3,6%. Аналитики в среднем ожидали увеличения стоимости рабочей силы в минувшем квартале на 3,3%.

Акции NortonLifeLock подорожали на 3,5%. Разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee LLC проявил интерес к приобретению своего конкурента наряду с другими компаниями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги Netflix потеряли 3,1%. Аналитик Needham Лора Мартин ухудшила рекомендацию по бумагам компании, предупредив, что стриминговый сервис может лишиться 4 млн подписчиков в США в 2020 году на фоне конкуренции, пишет MarketWatch.

Котировки акций AutoZone выросли на 6,9%, поскольку результаты ритейлера автомобильных запчастей в первом финансовом квартале превзошли ожидания.

Бумаги Designer Brands упали на 16,2%, так как прибыль ритейлера аксессуаров в третьем квартале не оправдала ожиданий, и компания ухудшила прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник снизился на 27,88 пункта (0,1%) и составил 27881,72 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,44 пункта (0,11%) - до 3132,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,64 пункта (0,07%) и составил 8616,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду, поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары.

Участники рынка также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,16%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%.

Президент США Дональд Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

"Если у нас будет много денег, мы будем в выигрышном положении. Но это будет решение президента. О нем будет объявлено скоро", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

Азиатский банк развития (АБР) в среду понизил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2019 году до 5,2% с 5,4%.

Прогноз роста экономики Китая был снижен до 6,1% с 6,2%.

Акции японского производителя микрочипов Sumco выросли на 4,1%, бумаги Nippon Suisan Kaisha подорожали на 3,6%, Z Holdings - на 2,9%. В то же время акции Hitachi снизились на 2,5%, а Takara Holdings - на 2,2%.

В Гонконге дорожают акции AIA Group (+0,8%) и China Life Insurance Co. (+2,2%), в то время как бумаги WH Group дешевеют на 0,9%.

Котировки бумаг южнокорейской Samsung Electronics выросли примерно на 1%, акции LG Electronics подешевели на 0,14%. Бумаги австралийской Webjet прибавили в цене 9,6%, акции SpeedCast International опустились на 4,6%.

Цены на нефть опускаются в среду в ожидании еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в Штатах по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $63,95 за баррель, что на $0,39 (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на $0,09 (0,14%), до $64,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,52%) - до $58,93 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $59,24 за баррель, поднявшись на $0,22 (0,37%) по сравнению с предыдущей сессией.

"Помимо данных о запасах, рынок фокусируется на переговорах США и КНР, учитывая, что дата вступления в силу новых пошлин на китайские товары быстро приближается", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на некоторые сигналы того, что обе стороны надеются на разрешение конфликта, опасения будут сохраняться, пока не будет официального объявления", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Накануне цены на нефть повысились на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая. СМИ сообщили, что Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, однако, не подтвердил эту информацию, заявив, что возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня".