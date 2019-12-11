Ожидается продолжение проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным снижением в рамках 0,4% по индексу Мосбиржи. Отдельным фактором риска для всей группы российских активов главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает запланированное на сегодня голосование в Комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. При этом из позитивных моментов обращается внимание, что вчера стало известно о том, что пункт об ограничениях в отношении российского госдолга не вошел в финальную версию оборонного бюджета США. "Учитывая нейтральный внешний фон, в среду ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов", - пишет М. Поддубский.

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