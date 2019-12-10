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10 декабря 2019 года 19:32

Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на бумагах ЛУКОЙЛа и Газпрома, откат сдерживался нефтью

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне локальной общемировой коррекции в ожидании свежих новостей недели - решения США по заградительным пошлинам для Китая, заседания Федрезерва, ЕЦБ и Банка России; локомотивом отката индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2932,4 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1454,23 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар просел до 63,52 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,7% "префы"), "Мосбиржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Выросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,7%, до 1,25 рубля; +1,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

"АЛРОСА" в ноябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $287,8 млн, что на 9% выше уровня октября ($264,4 млн), говорится в сообщении компании. Это четвертое подряд повышение ежемесячного показателя после негативной динамики в апреле-июле. По сравнению с данными годичной давности ($247 млн) продажи оказались выше на 5%. Это вновь объясняется низкой базой - в прошлом году в октябре-ноябре у "АЛРОСА" был спад продаж, вызванный слабым спросом на мелкоразмерное сырье.

Во вторник в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), в Европе после дневной просадки индексы к вечеру отыграли часть потерь (индексы FTSE, DAX сократили откат до 0,2-0,3%) и наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Пекин ожидает отсрочки введения Штатами пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не объявила о планируемой отмене очередного раунда пошлин, однако министр сельского хозяйства США уже выразил уверенность в том, что Вашингтон может отказаться от введения этих пошлин.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 12 декабря.

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Нефть вечером перешла к росту на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая; цена Brent к 18:50 МСК на $0,2 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $64,37 за баррель (+0,2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $59,18 за баррель (+0,3% и -0,3% в понедельник).

По словам заместителя председателя правления Локо банка Андрея Люшина, российский рынок находится в ожидании главных событий недели - Сенат США рассмотрит законопроект об очередных санкциях в отношении России, на заседании ЦБ РФ в пятницу ожидается принятие решения о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Также до конца недели состоится заседание Европейского Центрального банка, а США могут ввести очередные пошлины на товары из Китая.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на рынках нарастает нервозность с приближением 15 декабря, когда Трамп обещал повысить тарифы на $156 млрд китайского экспорта. Участники переговоров США и КНР по торговым вопросам не балуют новыми заявлениями, да и содержание их не меняется раз от разу. Пресса продолжает писать о том, что Китай настаивает на отмене принятых ранее пошлин, а Вашингтон - на твердых повышенных объемах закупки сельскохозяйственной продукции.

Российский рынок также отыграл умеренным снижением очередные новости о том, что в оборонный бюджет США заложены санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока 2", при этом бумаги "Газпрома" торговались на уровне рынка. Первый проект уже построен, а второй готов на 90%, и компания вполне способна его довести "до ума", если европейские партнеры испугаются американских ограничений.

Министр сельского хозяйства США Санни Пердью отмечает, что Трамп не хочет повышать тарифы 15 декабря, но хотел бы, чтобы Китай подтвердил его желание своими действиями. Подобный комментарий вызвал больше вопросов на рынке, чем ответов, поскольку переговоры показали постоянную неудовлетворенность США компромиссами со стороны КНР. В Пекине также не понимают того, что Китай должен идти на компромиссы, а США не планируют устранять торговые пошлины. Рынки опечалены и фактом разогрева инфляции в Китае до 4,5%, что существенно ограничивает возможности Народного Банка Китая по стимулированию за счет смягчения денежной политики. Впрочем, основной вклад в рост инфляции внесли продукты питания на фоне разгула африканской чумы свиней.

Wall Street Journal во вторник добавил мрачности на рынки. В Конгрессе США появился законопроект, который может запретить покупку на государственные средства китайских автобусов и железнодорожных вагонов. Китайская пресса также пишет о том, что переговоры по первой фазе соглашения, скорее всего, не будут завершены на текущей неделе. Однако источники South China Morning Post утверждают, что 15 декабря тарифы повышаться не будут, чтобы не сорвать текущие переговоры. В любом случае, рынок пока не "покупает" осторожный оптимизм переговорщиков, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Россетей" на прошлой неделе отступили от нижней границы краткосрочного диапазона (1,16-1,225 руб.), в котором пребывали с начала октября, а индикатор ADX указывает на усиление восходящего тренда. Краткосрочные "длинные" позиции стоит наращивать после закрепления выше 1,2385 руб. (пик ноября) с расчетом на движение к 1,268-1,299 руб. за штуку.

В Европе инвесторы фиксировали прибыль ввиду сохранения торговой неопределенности. Региональная статистика показала рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в декабре с минус 2,1 пункта до 10,7 пункта (ожидалось 0 пунктов). Инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС в среду и торговых новостей - 15 декабря подходит срок очередного ужесточения пошлин на импорт ряда китайских товаров в США, а ясности по данному вопросу по-прежнему нет.

Индексы МосБиржи и РТС опустились в район поддержек 2920 и 1440 пунктов соответственно, не сумев развить краткосрочный восходящий тренд. Обстановка на рынке РФ на данный момент спокойная - инвесторы готовы вернуться к покупкам, но лишь при значимой поддержке со стороны внешнего фона, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, на глобальных площадках продолжается затишье, инвесторы ожидают значимых событий текущей недели - заседания ФРС и ЕЦБ, парламентских выборов в Великобритании. С фронта торговых переговоров США-КНР поступили умеренно позитивные сообщения. В частности, министр сельского хозяйства США заявил, что, по его мнению, Трамп не станет вводить новые импортные пошлины на китайские товары 15 декабря. Действительно, на фоне приближения выборов в США Трамп вряд ли захочет эскалировать торговую войну и разочаровывать участников рынка. При этом такое решение, скорее всего, не добавит существенного позитива на площадки, так как рынки уже заложили в свои ожидания подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР.

Нефть Brent торгуется в районе $64 за баррель, поддержку ценам продолжают оказывать итоги встречи ОПЕК+, где было принято решение сократить нефтедобычу до 2,1 млн б/с с начала 2020 года. В среду внимание также привлечет ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-6,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-2,1%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,9%) и просели после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,7%, до 4894 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 101 рубль на акцию).

Подорожали бумаги "Росбанка" (+39,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+30,5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,93 млрд рублей (из них 8,628 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 8,592 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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