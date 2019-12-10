Рубль вечером продолжает слабо меняться к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 10 декабря. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль мало меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 63,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,46 руб./EUR1, подорожав на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,4 копейки - до 66,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слабо колебаться в узких торговых диапазонах в парах с долларом и евро на вечерних торгах. Участники рынка сфокусированы на ключевых событиях, которые состоятся позднее на неделе. Это заседание ФРС США (10-11 декабря), заседание ЕЦБ (12 декабря) и заседание совета директоров Банка России (13 декабря).

В среду, 11 декабря, ожидается голосование по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торги в основных рублевых парах с начала недели проходят в спокойном режиме, в частности, пара "доллар-рубль" консолидируется чуть выше отметки 63,5 руб./$1. "В принципе, если говорить о перспективах этой недели, то ее вторая половина представляет большой интерес, так как новостной фон будет довольно насыщенным. Это может способствовать общему росту волатильности на глобальных рынках. В среду рынки ждут оглашения результатов двухдневного заседания ФРС США и голосования в профильном комитете Сената США по законопроекту относительно ужесточения антироссийских санкций. В четверг тоже ожидается ряд значимых событий, это заседание ЕЦБ и выборы в парламент Британии. В пятницу состоится заседание Банка России, тоже важное событие для локального рынка. Таким образом, если сейчас активность торгов находится на низком уровне, то события второй половины недели могут привести к росту волатильности и на внутреннем рынке", - отметил Поддубский.

"Рубль чувствует себя вполне уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,56%, недельная 6,63%, а месячная упала до 6,69%. Динамика ставок указывает на то, что в банковской системе ждут очередного снижения ставки ЦБ РФ. На этом фоне также снизится доходность рынка ОФЗ, что привлекает "горячие" деньги. Соответственно, локально рубль может продолжить стабильную торговлю или даже укрепиться вплоть до заседания ЦБ РФ, игнорируя внешний негатив. Впрочем, торговая война создала для российского экспорта больше позитива, чем негатива. Экспорт в КНР вырос за январь-ноябрь на 3,5% при сохранении баланса в пользу РФ", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Инвесторы также находятся в ожидании дальнейшего развития американо-китайских переговоров. Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Пекин рассматривает устранение угрозы вступления в силу новых пошлин как возможность продолжить переговоры по первому этапу торгового соглашения, сообщили агентству два чиновника.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не объявила о планируемой отмене очередного раунда пошлин, однако министр сельского хозяйства США уже выразил уверенность в том, что Вашингтон может отказаться от введения этих пошлин.

Министр торговли США Уилбур Росс, выступивший во вторник на Fox Business Network, заявил, что заключение "правильного соглашения" с Китаем гораздо важнее того, когда оно будет подписано - до 15 декабря или после этой даты. "С каждым днем наша позиция в переговорах улучшается", - заявил он. Он отметил также, что соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора будет включать в себя в основном вопросы торговли и доступа к рынкам, а наиболее сложные проблемы будут решаться на дальнейших этапах.

При этом рубль не отреагировал на сообщение, что Комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны, который, среди прочего, предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в проектах "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Участники рынка позитивно отреагировали на тот факт, что в согласованный вариант бюджета не вошел пункт о санкциях против государственного долга России, при том что данное положение было внесено в предварительную версию бюджета летом прошлого года.

Цены на нефть перешли к небольшому подъему на торгах во вторник на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,34% - до $64,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,41% - до $59,26 за баррель.

В центре внимания рынка - данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, сокращение запасов будет отмечено по итогам второй недели подряд.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 декабря на 14,56 копейки, до 63,5788 руб./$1, и опустил курс евро на 11,66 копейки, до 70,3881 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 14,38 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,5868 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК уменьшился на 13,23 копейки и составил 63,5886 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 857,419 млн, из которых $469,616 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 387,803 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 11,7 копейки по отношению к понедельнику, до 70,4041 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 11,75 копейки и составил 70,4201 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR544,522 млн, из которых EUR252,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,121 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 10 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 640 млрд рублей (при лимите 1 трлн 640 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 423,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,42% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 3 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 218,7 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 218,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых.

Банк России 10 декабря провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 21,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 21,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,43% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 10 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 438 млрд 578,3 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,939% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,95% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 6,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,69% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 6,75% и 6,78% годовых соответственно.