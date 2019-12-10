Рост цен евробондов РФ во вторник вечером сошел на нет под давлением негативной динамики UST

Москва. 10 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, умеренно подраставшие в первой половине дня во вторник, вечером перешли к легкой коррекции под давлением негативной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились благодаря снижению рисковой составляющей после состоявшейся накануне встречи "нормандской четверки", на которой обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 9 декабря на 7 базисных пунктов и составила 114,03% от номинала, что соответствует доходности 2,65% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 6 базисных пунктов, составив 100,66% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,65% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт и составил 100 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене по отношению к предыдущему закрытию, составив 132,74% от номинала (доходность - 3,8% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 7 пунктов, поднявшись до 128,37% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,74% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 3 базисных пункта - до 111% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,87% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,52% от номинала (доходность - 2,22% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 7 базисных пунктов, подешевев до 124,14% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,825% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 10 базисных пунктов, до 108,89% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,925% годовых).

"Сегодня днем мы видели очередные ценовые максимумы российских еврооблигаций и соответствующее снижение доходностей. Основное позитивное влияние на динамику отечественных евробондов оказало снижение рисковой составляющей на фоне позитивных новостей с состоявшейся накануне встречи в нормандском формате. При этом рынок базовых активов - US Treasuries - сегодня демонстрировал негативную динамику и тем самым оказывал определенное давление. Еврооблигации других emerging markets в целом демонстрировали во вторник нейтральную динамику, в то время как отечественные бумаги чувствовали себя более уверенно благодаря снижению рисков именно в отношении России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.