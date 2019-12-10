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Главная / Мнения аналитиков / Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
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10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что решение стран ОПЕК+ не окажет значительного влияния на мировое предложение нефти. С учетом ожиданий ослабления спроса на нефть в 2020 г., мы оставляем наш прогноз по средней цене нефти марки Brent на уровне 60 долл./барр. в 2020 г. без изменения", - отмечают аналитики Газпромбанка.
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10 декабря 2019 года 19:32
Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на бумагах ЛУКОЙЛа и Газпрома, откат сдерживался нефтью
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне локальной общемировой коррекции в ожидании свежих новостей недели - решения США по заградительным пошлинам для Китая, заседания Федрезерва, ЕЦБ и Банка России; локомотивом отката индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:30
Москва. 10 декабря. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль мало меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели. читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:08
Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 25 б.п., некоторые эксперты допускают паузу
Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 13 декабря, на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%. Среди главных аргументов в пользу очередного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) они называют продолжение замедления... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:57
НОВАТЭК может уступить в феврале место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 Татнефти или Норникелю - "ВТБ Капитал"
Глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа" могут потерять место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его или обыкновенным акциям ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), или обыкновенным акциям "Татнефти" (MOEX: TATN) в рамках февральской ребалансировки 2020 года, говорится в обзоре... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:44
Москва. 10 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, умеренно подраставшие в первой половине дня во вторник, вечером перешли к легкой коррекции под давлением негативной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились благодаря снижению рисковой составляющей после состоявшейся накануне встречи "нормандской четверки", на которой обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины. читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика.... читать дальше
.10 декабря 2019 года 17:45
Совокупный чистый спрос на ОФЗ в 2020 году составит порядка 1,2-1,5 трлн рублей, что несколько ниже запланированного объема размещения 1,7 трлн рублей, полагают аналитики Евгений Гавриленков и Александр Кудрин, основатели аналитической компании GKEM Analytica, специализирующейся на исследованиях в... читать дальше
.10 декабря 2019 года 17:23
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует в IV кв. 2019г делать ставку на акции Детского мира в потребсекторе РФ
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует в IV кв. 2019г делать ставку на акции Детского мира в потребсекторе РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. "Детский мир получил поддержку в виде сильных результатов за 3К19 и дивидендов за 9M19, что подтверждает нашу рекомендацию «ПОКУПАТЬ» бумаги ритейлера с... читать дальше
.10 декабря 2019 года 16:46
Основным драйвером роста российской экономики в 2020 году выступит бюджет благодаря выходу на полноценную реализацию национальных проектов, говорится в обзоре экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина. В то же время, по мнению эксперта, динамика внутреннего спроса в новом году остается... читать дальше
.10 декабря 2019 года 16:31
Рубль чувствует себя вполне уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,56%, недельная - 6,63%, а месячная упала до 6,69%. Динамика ставок указывает на то, что в банковской системе ждут очередного снижения ставки ЦБ... читать дальше
.10 декабря 2019 года 16:13
кции "Россетей" на прошлой неделе отступили от нижней границы краткосрочного диапазона (1,1600-1,2250 руб.), в котором пребывают с начала октября. ADX указывает на усиление восходящего тренда и не исключает попыток бумаг подняться еще выше текущих значений. Краткосрочные “длинные” позиции стоит... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:52
Акции "Газпрома" игнорируют новостной негатив, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Акции "Газпрома" снижаются сегодня, но меньше чем индекс "Московской биржи", практически игнорируя санкционные новости, а также фактически не обращая внимания на отсутствие прорыва в переговорах между... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:46
Рубль днем слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усиления негативной динамики цен на нефть
Москва. 10 декабря. Доллар почти не меняется, евро умеренно повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль чуть ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне небольшого усиления негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "МРСК Центра" - крупнейшей российской электросетевой компании с рыночной капитализацией 12 млрд руб. Бумагам присвоена рекомендация "Держать", целевая цена составляет 0,326 руб. при текущей рыночной... читать дальше
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