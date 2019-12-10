"БКС Глобал Маркетс" рекомендует в IV кв. 2019г делать ставку на акции Детского мира в потребсекторе РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. "Детский мир получил поддержку в виде сильных результатов за 3К19 и дивидендов за 9M19, что подтверждает нашу рекомендацию «ПОКУПАТЬ» бумаги ритейлера с потенциалом роста 43%", - отмечают аналитики Дмитрий Скрябин и Мария Лукина.

Далее, АФК «Система» и РКИФ разместили 24% капитала на SPO – free float повысился до 57%, ликвидность улучшилась, что позволило нам открыть торгую идею Лонг DSKY, - указывают эксперты "БКС Глобал Маркетс". - MGNT торговался ниже $13 за бумагу после невпечатляющего 3К19 и в отсутствие очевидных позитивных драйверов. X5 Retail запустил процесс трансформации сети гипермаркетов, что оказало давление на результаты за 3К19 на уровне EBITDA и чистой прибыли; потенциал роста ограничен 11% до целевой цены $37/ДР".

По мнению экспертов, Детский мир – фаворит с 10.2x по 2019e P/E и 20% дисконтом к российским аналогам. Российский продуктовый ритейл торгуется с дисконтом 6-26% по 2019e P/E и 32-38% по EV/EBITDA (6.0x) к аналогам на EM/DM. В то же время мультипликаторы российского непродуктового ритейла (2019e P/E 10.2x, EV/EBITDA 5.2x) предполагают дисконт 68% к зарубежным аналогам. На взгляд аналитиков "БКС Глобал Маркетс", Детский мир – наиболее привлекательная история по мультипликаторам и перспективам на 4К19, учитывая потенциал роста 43% и 20%-ный дисконт к российским аналогам (медиана 12,7x по 2019e P/E).

FIVE, DSKY и О’Кей продолжают показывать позитивную динамику LfL-продаж в 3К19 (3,9%/10,7%/3% соответственно) благодаря росту LfL-трафика (Детский мир +9,6%) и LfL-чека (X5 и О’Кей). Тем временем сильная конкуренция и инвестиции в цены ослабили рентабельность, указывается в обзоре "БКС Глобал Маркетс" .