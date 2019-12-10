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10 декабря 2019 года 16:46
Бюджет придаст импульс российской экономике в 2020 году - Газпромбанк
Основным драйвером роста российской экономики в 2020 году выступит бюджет благодаря выходу на полноценную реализацию национальных проектов, говорится в обзоре экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина. В то же время, по мнению эксперта, динамика внутреннего спроса в новом году остается сдержанной. КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР Экономист Газпромбанка ожидает ускорения экономики в 2020 году до 2,0% против прогнозируемых 1,5% по итогам 2019 года. "Ключевой фактор - реализация национальных проектов. По нашей оценке, их дополнительный вклад в реальный рост ВВП составит 0,6 процентного пункта. При этом, учитывая невысокий уровень загрузки мощностей по выпуску строительных материалов, инфляционный эффект от реализации нацпроектов не будет значительным. Бюджетные инвестиции станут основой для повышения внутреннего спроса в последующие годы", - пишет Коныгин. Как отмечается в обзоре, расходы в 2020 году вырастут до 17,3% ВВП с 16,8% в 2019 году. "Внимание будет сосредоточено на социальной сфере и реализации национальных проектов. При этом произойдет сокращение доли доходов до 18% ВВП с 18,4% в 2019 году на фоне снижения нефтегазовых поступлений. Профицит бюджета составит 0,9 трлн рублей (0,8% ВВП). Официальный прогноз Минфина основан на среднем курсе в 65,7 руб./$1 и цене на нефть марки Urals в $57,0 за баррель. Мы прогнозируем 65,0 руб./$1 и $58,7 за баррель, что увеличит профицит бюджета до 1,1 трлн рублей (1,0% ВВП)", - говорится в обзоре. В то же время экономист Газпромбанка полагает, что в 2020 году потребительский спрос еще будет слабым. "Скачок реальных доходов в III квартале 2019 года, который во многом объясняется снижением инфляции, не транслируется в рост потребления. При этом спрос на потребительские кредиты замедлился во второй половине 2019 года в связи с ужесточением регулирования ЦБ и сберегательной моделью поведения населения. Мы ожидаем умеренного роста реальных доходов в 2020 году на фоне снижения долговой нагрузки", - подчеркивает он. СТАВКА НА СНИЖЕНИЕ Слабый внутренний спрос в России создает предпосылки для закрепления инфляции ниже целевого уровня ЦБ РФ в 4,0%, считает Коныгин. "С учетом высокой базы I квартала 2019 года темп роста цен существенно замедлится в I квартале 2020 года: до менее 2,5%. Последующее ускорение инфляции, на наш взгляд, будет медленным. Спрос на кредиты останется умеренным на фоне сдержанной реакции кредитных ставок на действия ЦБ РФ. Невысокие темпы роста реальных доходов населения препятствуют значительному ускорению цен. Мы ожидаем умеренного роста инфляции до 3,5% в конце 2020 года (оценка ЦБ РФ: 3,5-4,0%)", - пишет он. Экономист оценивает инфляционные риски как незначительные, поэтому полагает, что у ЦБ РФ есть пространство для снижения ключевой ставки с текущих 6,5% до 5,5% в III квартале 2020 года (эксперт считает возможным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании 13 декабря на 25 базисных пунктов - прим. ИФ). "Мы считаем, что в 2020 году ЦБ снизит реальный нейтральный диапазон на 100 базисных пунктов, до 1-2%. В качестве основных причин пересмотра мы выделяем снижение целевого диапазона ставок ФРС США, а также сокращение риск-премии для России. На протяжении 2019 года ФРС трижды снижала ставки - в общей сложности на 0,75 базисного пункта - до 1,5-1,75%. Риск-премия для России, согласно CDS-спредам, на данный момент находится на многолетних минимумах (около 70 п.п.). В результате пересмотра нейтрального диапазона ЦБ РФ сможет активнее снижать ключевую ставку и довести ее до 5,5% в III квартале 2020 года", - говорится в обзоре. В ОФЗ ВОЗМОЖНА ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ "Мы прогнозируем сохранение умеренного притока капитала на рынок ОФЗ в I половине 2020 года и фиксацию прибыли в его второй половине. Охлаждение интереса нерезидентов будет обусловлено снижением доходностей ОФЗ и отсутствием ожиданий рынка в отношении дальнейшего значимого смягчения политики ЦБ РФ", - пишет Коныгин. Между тем чистые госзаимствования в 2020 году будут увеличены до 1,7 трлн рублей. Однако, по мнению эксперта, так как профицит бюджета, скорее всего, окажется выше прогноза Минфина на 0,3 трлн рублей, официальный план по госзаимствованиям будет скорректирован в течение 2020 года. "В следующем году мы также прогнозируем снижение спроса на госинструменты, поскольку не ожидаем существенного притока средств нерезидентов в ОФЗ по итогам 2020 года", - говорится в обзоре. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ Охлаждение интереса нерезидентов к локальному госдолгу в II полугодии 2020 года снизит спрос на рубли. Кроме того, выборы президента США в конце 2020 года могут усилить волатильность на валютных рынках и даже спровоцировать глобальный risk-off, считает Коныгин. В то же время, как он ожидает, во второй половине 2020 года объем ликвидной части ФНБ превысит 7% ВВП, что позволит Минфину начать инвестировать средства фонда в размере 0,3-0,4 трлн рублей в год в сумме 1 трлн рублей за 3 года. Если для инвестирования всей суммы потребуется продажа валюты, курс рубля может укрепиться, по оценкам экономиста, на порядка 0,6% в год. Финансирование инвестиций также может произойти через приостановку отложенных в 2018 году покупок валюты, что укрепит курс рубля в долгосрочной перспективе, добавляет эксперт. "Динамика рубля будет неоднородной, он останется уязвимым к потенциально негативным внешним факторам, которые могут развернуть потоки капитала. При сохранении притока нерезидентов на рынок ОФЗ в I полугодии 2020 года мы ожидаем курс рубля на уровне 64-65 руб./$1 и, учитывая потенциальный глобальный risk-off, коррекцию до 65-66 руб./$1 во II половине 2020 года", - пишет Коныгин. По прогнозам экономиста Газпромбанка, в среднем прогнозный уровень курса рубля на 2020 год составляет 65,0 руб./$1.
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