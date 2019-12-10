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Главная / Мнения аналитиков / Рубль может продолжить стабильную торговлю или даже укрепиться - "Открытие Брокер"
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10 декабря 2019 года 16:31
Рубль может продолжить стабильную торговлю или даже укрепиться - "Открытие Брокер"
Рубль чувствует себя вполне уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,56%, недельная - 6,63%, а месячная упала до 6,69%. Динамика ставок указывает на то, что в банковской системе ждут очередного снижения ставки ЦБ РФ. На этом фоне также снизится доходность рынка ОФЗ, что привлекает "горячие" деньги. Соответственно, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, локально рубль может продолжить стабильную торговлю или даже укрепиться вплоть до заседания ЦБ РФ, игнорируя внешний негатив. Впрочем, торговая война создала для российского экспорта больше позитива, чем негатива. Экспорт в КНР вырос за январь-ноябрь на 3,5% при сохранении баланса в пользу РФ.
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10 декабря 2019 года 19:32
Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на бумагах ЛУКОЙЛа и Газпрома, откат сдерживался нефтью
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне локальной общемировой коррекции в ожидании свежих новостей недели - решения США по заградительным пошлинам для Китая, заседания Федрезерва, ЕЦБ и Банка России; локомотивом отката индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:30
Москва. 10 декабря. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль мало меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели. читать дальше
.10 декабря 2019 года 19:08
Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 25 б.п., некоторые эксперты допускают паузу
Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 13 декабря, на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%. Среди главных аргументов в пользу очередного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) они называют продолжение замедления... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:57
НОВАТЭК может уступить в феврале место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 Татнефти или Норникелю - "ВТБ Капитал"
Глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа" могут потерять место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его или обыкновенным акциям ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), или обыкновенным акциям "Татнефти" (MOEX: TATN) в рамках февральской ребалансировки 2020 года, говорится в обзоре... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:44
Москва. 10 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, умеренно подраставшие в первой половине дня во вторник, вечером перешли к легкой коррекции под давлением негативной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились благодаря снижению рисковой составляющей после состоявшейся накануне встречи "нормандской четверки", на которой обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины. читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:35
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14 - ВТБ Капитал Форекс
В декабре вероятно заметное ослабление доллара и рост пары евро-доллар в район отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Больше месяца пара евро-доллар находится между 1,10-1,11, но на этой неделе ожидается выход пары из боковика.... читать дальше
.10 декабря 2019 года 18:10
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+
Газпромбанк сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2020 г. на уровне $60 за баррель по итогам заседания ОПЕК+, сообщается в обзоре банка. "Ввиду того, что Саудовская Аравия перевыполняет планы по сокращению добычи, и изменение квоты для России не является столь существенным, мы считаем, что... читать дальше
.10 декабря 2019 года 17:45
Совокупный чистый спрос на ОФЗ в 2020 году составит порядка 1,2-1,5 трлн рублей, что несколько ниже запланированного объема размещения 1,7 трлн рублей, полагают аналитики Евгений Гавриленков и Александр Кудрин, основатели аналитической компании GKEM Analytica, специализирующейся на исследованиях в... читать дальше
.10 декабря 2019 года 17:23
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует в IV кв. 2019г делать ставку на акции Детского мира в потребсекторе РФ
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует в IV кв. 2019г делать ставку на акции Детского мира в потребсекторе РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. "Детский мир получил поддержку в виде сильных результатов за 3К19 и дивидендов за 9M19, что подтверждает нашу рекомендацию «ПОКУПАТЬ» бумаги ритейлера с... читать дальше
.10 декабря 2019 года 16:46
Основным драйвером роста российской экономики в 2020 году выступит бюджет благодаря выходу на полноценную реализацию национальных проектов, говорится в обзоре экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина. В то же время, по мнению эксперта, динамика внутреннего спроса в новом году остается... читать дальше
.10 декабря 2019 года 16:13
кции "Россетей" на прошлой неделе отступили от нижней границы краткосрочного диапазона (1,1600-1,2250 руб.), в котором пребывают с начала октября. ADX указывает на усиление восходящего тренда и не исключает попыток бумаг подняться еще выше текущих значений. Краткосрочные “длинные” позиции стоит... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:52
Акции "Газпрома" игнорируют новостной негатив, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Акции "Газпрома" снижаются сегодня, но меньше чем индекс "Московской биржи", практически игнорируя санкционные новости, а также фактически не обращая внимания на отсутствие прорыва в переговорах между... читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:46
Рубль днем слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усиления негативной динамики цен на нефть
Москва. 10 декабря. Доллар почти не меняется, евро умеренно повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль чуть ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне небольшого усиления негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "МРСК Центра" - крупнейшей российской электросетевой компании с рыночной капитализацией 12 млрд руб. Бумагам присвоена рекомендация "Держать", целевая цена составляет 0,326 руб. при текущей рыночной... читать дальше
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