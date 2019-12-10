Рубль может продолжить стабильную торговлю или даже укрепиться - "Открытие Брокер"

Рубль чувствует себя вполне уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,56%, недельная - 6,63%, а месячная упала до 6,69%. Динамика ставок указывает на то, что в банковской системе ждут очередного снижения ставки ЦБ РФ. На этом фоне также снизится доходность рынка ОФЗ, что привлекает "горячие" деньги. Соответственно, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, локально рубль может продолжить стабильную торговлю или даже укрепиться вплоть до заседания ЦБ РФ, игнорируя внешний негатив. Впрочем, торговая война создала для российского экспорта больше позитива, чем негатива. Экспорт в КНР вырос за январь-ноябрь на 3,5% при сохранении баланса в пользу РФ.