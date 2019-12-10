Акции "Россетей" могут подняться еще выше - ИК "Велес Капитал"

Акции "Россетей" на прошлой неделе отступили от нижней границы краткосрочного диапазона (1,1600-1,2250 руб.), в котором пребывают с начала октября. ADX указывает на усиление восходящего тренда и не исключает попыток бумаг подняться еще выше текущих значений. Краткосрочные “длинные” позиции стоит сохранять до падения ниже 1,1845 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а наращивать при закреплении выше 1,2385 руб. (пик ноября) с расчетом на движение к 1,2680-1,2990 руб., считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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