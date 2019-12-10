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10 декабря 2019 года 15:46

Рубль днем слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усиления негативной динамики цен на нефть

Москва. 10 декабря. Доллар почти не меняется, евро умеренно повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль чуть ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне небольшого усиления негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,47 руб./EUR1, подорожав на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,1 копейки - до 66,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 декабря на 14,56 копейки, до 63,5788 руб./$1, и опустил курс евро на 11,66 копейки, до 70,3881 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка усилил темпы снижения к бивалютной корзине на дневных торгах на фоне небольшого ускорения негативной динамики цен на нефть. Котировки "черного золота" слегка корректируются вниз в начале недели после заметного роста в предыдущие дни на решении ОПЕК+ увеличить объемы снижения нефтедобычи.

При этом участники рынка сфокусированы на ключевых событиях, которые состоятся позднее на неделе. Это заседание ФРС США (10-11 декабря), заседание ЕЦБ (12 декабря) и заседание совета директоров Банка России (13 декабря).

Кроме того, в среду, 11 декабря, ожидается голосование по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям.

Инвесторы также находятся в ожидании дедлайна по новым пошлинам США на товары из Китая. США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Старший советник Трампа Джаред Кушнер дал позитивную оценку ходу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. "Я думаю, мы движемся в приемлемом направлении", - сказал он на мероприятии, организованном The Wall Street Journal. При этом он не смог сказать, введет ли президент новые импортные пошлины в отношении китайских товаров 15 декабря. "Я не знаю, каким будет его решение", - отметил Кушнер.

"Пока в центре внимания остается вопрос торговых отношений США и Китая. Вчера на конференции в Индианаполисе министр сельского хозяйства США Сонни Пердью высказался, что не ожидает введения со стороны США новых пошлин в отношении китайского импорта на сумму в $160 млрд с 15 декабря. Напомним, что накануне КНР сделал еще один жест "доброй воли", смягчив ряд тарифов на поставку соевых и свинины из США. С нашей точки зрения, базовым сценарием сейчас является отсутствие введения новых пошлин и продолжение процесса торговых переговоров, что, вероятно, сопоставимо с рыночным консенсусом", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Инвесторы выжидают в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ, парламентских выборов в Великобритании и возможных новостей по торговой сделке США и Китая. Что касается заседаний Центробанков, то в текущих условиях не ждем каких-то новых сигналов: ФРС, вероятно, останется в режиме data-dependent, от ЕЦБ также нет оснований ждать серьезных новостей, учитывая уже принятые меры. Итоги выборов в Великобритании, скорее, будут иметь основное влияние на европейские рынки и фунт. Поэтому основным фактором неопределенности и, как следствие, значимым драйвером для рынка могут стать решения по переговорам США и Китая. Большинство надеется на положительный исход, однако, напомним, что источник разногласий слишком фундаментален, чтобы их разрешить так быстро, даже если первый этап сделки завершится подписанием некоторых договоренностей. Поэтому риски разочарований для инвесторов останутся высокими на ближайшие месяцы", - подчеркивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"ФРС вряд ли будет говорить о дальнейшем смягчении денежной политики, так как сильные данные по рынку труда за ноябрь исключают подобные ожидания. Однако надежды на торговую сделку предполагают, что торговое умиротворение станет поводом для поиска выгодного риска. Меж тем, рубль сохраняет свою привлекательность даже на фоне торговой войны. За 11 месяцев текущего года экспорт РФ в Китай вырос на 3,5% при сохранении баланса в пользу России. Инфляция по итогам ноября замедлилась до 3,5%, что соответствует 3,0% реальной доходности российской валюты. У евро она отрицательная, а у доллара балансирует чуть ниже нуля", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок немного усилили темпы снижения днем во вторник в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,5% - до $63,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 0,49% - до $58,73 за баррель.

После того, как участники ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, ралли пошло на спад, поскольку "еще неизвестно, сколько фактически будет снято с рынка нефти", отмечает аналитик по энергетическим рынкам IHS Markit Маршал Стивз.

Банк России во вторник, 10 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 640 млрд рублей (при лимите 1 трлн 640 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 423,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,42% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 3 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 218,7 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 218,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых.

Банк России 10 декабря провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 21,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 21,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,43% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 10 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 438 млрд 578,3 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,939% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,95% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 6,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,69% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 6,75% и 6,78% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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