Акции "Газпрома" игнорируют новостной негатив - БКС

Акции "Газпрома" игнорируют новостной негатив, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

Акции "Газпрома" снижаются сегодня, но меньше чем индекс "Московской биржи", практически игнорируя санкционные новости, а также фактически не обращая внимания на отсутствие прорыва в переговорах между президентами России и Украины по вопросу транзиту газа, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". "С нашей точки зрения, это не повлечет практически никаких реальных последствий для "Турецкого потока", так как газопровод уже построен. "Северный поток 2" построен примерно на 87%, не исключено, что американские санкции могут заставить иностранных трубоукладчиков в последний момент выйти из стройки, но это вряд ли сорвет проект. "Газпром", по нашему мнению, найдет альтернативу, и, хотя сроки ввода "Северного потока 2" могут сдвинуться на несколько месяцев, газопровод, скорее всего, заработает в следующем году", - отмечает С. Суверов.

"Причины крепости акций "Газпрома" - в ожиданиях рассмотрения правлением дивидендной политики (12 декабря), на котором может быть представлена новая методология расчетов. Также не исключено и то, что многие инвесторы, пропустившие ралли "Газпрома" в этом году, намерены наверстать упущенное и показать в своих портфелях выросшие бумаги - эффект window dressing. В целом для рынка важно, что в проекте новых американских санкций против России нет ограничений на покупку рублевого госдолга, что выглядело неприятной "страшилкой" для многих иностранных фондов. Теперь к этому вопросу явно не вернутся до президентских выборов в США", - отмечает специалист "БКС Премьер".