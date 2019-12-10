Очевиден значительный потенциал в акциях "МРСК Центра" - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "МРСК Центра" - крупнейшей российской электросетевой компании с рыночной капитализацией 12 млрд руб. Бумагам присвоена рекомендация "Держать", целевая цена составляет 0,326 руб. при текущей рыночной оценке около 0,280 руб., потенциал роста - 16%, говорится в пресс-релизе "ФИНАМа".

"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередач превышает 375 тыс. км и является максимальной среди российских МРСК.

Прибыль акционеров снизилась на 7,6% за 9 месяцев 2019 года до 1,92 млрд руб. Вместе с тем, в третьем квартале компания показала прибыль акционеров в 475 млн руб. в сравнении с убытком 169 млн руб. годом ранее. Отчетность отразила влияние отраслевых тенденций: снижение отпуска, рост расходов на потери, также можно отметить ряд улучшений по крупным статьям расходов. Прибыль по итогам года, по оценкам аналитиков "ФИНАМА", может составить 3,2 млрд руб. (+6,6% г/г). Цель компании по прибыли по РСБУ (2,4 млрд руб.) может быть достигнута за счет переноса некоторых операционных затрат и нерегулярных статей.

Компания выплачивает дивиденды по типовой для холдинга "Россетей" формуле. Дивидендная база определяется как 50% от скорректированной прибыли по РСБУ или МСФО - той, которая окажется больше. Чистая прибыль корректируется на ряд показателей - инвестиционную программу, потоки от техприсоединения, переоценку ценных бумаг и др. В этом году МРСК впервые выплатит промежуточный дивиденд за 9 месяцев 2019 года - 0,02 руб. на акцию, что предполагает доходность 7,2%. Годовой платеж может составить 0,027 руб. (+30% г/г) с дивидендной доходностью 9,6%.

В ноябре компания заключила договор о приобретении акций Воронежской горэлектросети за 1,53 млрд руб. С производственной точки зрения это перспективный актив, поскольку Воронеж - это крупный промышленный город, и за счет этой сделки эмитент сможет нарастить производственную базу, расширить список клиентов и повысить выручку.

Правительство сейчас рассматривает проекты отмены льготного техприсоединения, введения платы за свободные мощности, а также изменения подхода к начислению тарифов. По мнению аналитиков "ФИНАМА", эти изменения будут позитивными для компаний электросетевого комплекса. Мы, скорее всего, не увидим сильного роста дохода после этих нововведений, так как правительство взамен ожидает снижения тарифа на передачу, но эти меры позволят улучшить структуру мощностей, их загрузку и в результате повысить денежный поток, снизить долг. Для "МСРК Центра" это может стать точкой роста, так как на обслуживание кредитного портфеля уходит свыше 3,5% всей выручки компании.

"Мы сохраняем рекомендацию "держать" по акциям МРСК и повышаем их целевую цену с 0,30 до 0,33 руб. По форвардным мультипликаторам акции торгуются с дисконтом 11% к электросетевому комплексу с целевой ценой 0,31 руб. Анализ стоимости по собственной дивидендной доходности показывает равновесную цену акций 0,35 руб. с апсайдом 23% при среднем дивиденде за 2019год и первое полугодие 2020 года 0,028 руб. и целевой дивидендной доходности 8%. Агрегированная оценка - 0,33 руб. с потенциалом роста 16% в перспективе 12 месяцев", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.