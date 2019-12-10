Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"

Отток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского.

К такому мнению эксперт пришел после того, как индексные провайдеры объявили ряд параметров включения акций Aramco в свои индексы.