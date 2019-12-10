Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Негативным событием, влияющим на рубль, может быть вернувшаяся санкционная тематика, где 11 декабря Комитет Сената США по международным отношениям проголосует за законопроект, который должен запустить новые жесткие санкции против России, полагает эксперт банка.

"Оказать влияние на динамику валют развивающихся рынков дополнительно могут последние заявления Трампа о том, что нет необходимости спешить с заключением "первой фазы" торговой сделки между Китаем и США, что лишь повысит градус противостояния двух крупнейших экономик в борьбе за мировое лидерство, создавая дополнительные препятствия для восстановления мировой экономики. В США Федрезерв и в Европе ЕЦБ рассмотрят на текущей неделе свои ключевые ставки и, как полагает большинство участников рынка, оба регулятора оставят их без изменений", - отмечает Максим Тимошенко.

Базовый сценарий аналитиков банка "Русский Стандарт" предполагает, что Банк России на пятничном заседании снизит ставку до 6,25%, а к концу 2020 ключевая ставка будет на уровне 5,50%. "Мы считаем, что в пользу решения о снижении ставки на 25 бп на ближайшем заседании главным образом говорит низкая инфляция, а также заметное укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти, - указывает Максим Тимошенко. - Вероятная пауза в снижении ставки Федрезерва, а также неспокойная ситуация в экономиках стран Латинской Америки, которая может снизить аппетит к риску в отношении других ЕМ-стран, не должны перевесить аргументы в пользу очередного снижения ключевой ставки".