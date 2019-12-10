Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, растет АЛРОСА перед отчетом

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел на фоне общемировой коррекции после роста в преддверии решения США по заградительным пошлинам для Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2940 пунктов, при этом растут акции "АЛРОСА" в ожидании отчета по продажам за ноябрь.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2938,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1456,05 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 63,59 рубля (без изменений).

Снизились рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%).

Подросли бумаги "АЛРОСА" (+1,2%, до 80,57 рубля - максимум с начала августа), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%, до 237,8 рубля), "Газпрома" (+0,1%).

Индексы в США в понедельник снизились после трехдневного роста. В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 12 декабря.

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), проседает Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Статданные, обнародованные во вторник, указали на ускорение инфляция в Китае в ноябре до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% при прогнозах роста на 4,2% после подъема на 3,8% в октябре. Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце подскочила на 19,1% - это самый значительный скачок более чем за 11 лет.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после коррекции накануне; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,17 за баррель (-0,1% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $58,93 за баррель (-0,2% и -0,3% в понедельник).

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительных колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Пучкарева, российский рынок акций начал торги с небольшой коррекции вниз, отыгрывая неоднозначный внешний фон. Акции "АЛРОСА" выглядят лучше рынка перед публикацией объемов продаж за ноябрь. Нефть постепенно выпускает пар - позитив от сделки ОПЕК+ был переварен довольно быстро, и на первый план вновь вышли риски торговых отношений США и Китая. Бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1%) продолжают стартовавшую накануне коррекцию после сильного ралли - 12 декабря акции компании будут торговаться последний день с дивидендами (дивидендная доходность по текущим уровням составляет около 6%). Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,4%, до 4910 рублей) просели после прохождения дивидендной отсечки (101 рубль на бумагу за 9 месяцев).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для продолжения роста рынка акций нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года - итоги переговоров между США и Китаем. В частности, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движениям биржевых активов. Пока складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации. Но пока не будет четкой информации по данной теме, рынки будут оставаться в боковике.

На фоне возобновившегося снижения цен на никель возможна просадка бумаг "Норникеля", которые выглядели последние дни намного лучше рынка. Для акций Сбербанка сопротивлением выступает отметка 248 рублей. Не ожидается особо значимых движений по нефти, актуальным коридором для Brent остается диапазон $62,5-66 за баррель.

В среду ФРС подведет итоги очередного заседания. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на ФРС будет слабой и кратковременной, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в акциях "Газпрома" продолжает сохраняться неопределенность из-за проблемного украинского транзита. Киев предлагает частично погасить присужденные штрафы и продолжить обсуждение нового контракта. Однако "Газпром" (MOEX: GAZP) категорически против каких-либо выплат, которые в сумме превышают $20 млрд. Поэтому судебные тяжбы продолжатся, а украинский транзит все дальше будет погружаться в зону риска.

На этой неделе пройдут заседания ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ, в Великобритании состоятся парламентские выборы, однако самым важным будет то, как США и Пекин выйдут из цейтнота по согласованию торговой сделки первой фазы (15 декабря Трамп планировал повысить тарифы для КНР, если сделки не будет).

Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что у него нет уверенности в том, что Трамп повысит пошлины для Китая с 15 декабря. Между тем, по его словам, переговоры идут в правильном направлении. Пока переговоры идут, Китай лишается возможности стимулировать экономику более низкими ставками.

Рынки вновь начинают переживать по поводу возможного провала переговоров США и КНР. Российским компаниям остается радоваться тому, что торговля РФ и Китая растет, что не наблюдается по другим направлениям китайского экспорта и импорта. Соответственно, российский рынок может показать лишь небольшую просадку в начале дня, считает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, начало недели на глобальных рынках проходит в относительно спокойном ключе. Основные события недели приходятся на ее вторую половину (заседание Федрезерва и ЕЦБ, выборы в парламент Великобритании, наступление срока возможного введения пошлин со стороны США в отношении китайского импорта).

Пока в центре внимания остается вопрос торговых отношений США и Китая. На конференции в Индианаполисе министр сельского хозяйства США Сонни Пердью высказался, что не ожидает введения со стороны США новых пошлин в отношении китайского импорта на сумму $160 млрд с 15 декабря. Накануне КНР сделала еще один жест "доброй воли", смягчив ряд тарифов на поставку соевых бобов и свинины из США. На этом фоне базовым сценарием является отсутствие введения новых пошлин и продолжение процесса торговых переговоров, что, вероятно, сопоставимо с рыночным консенсусом, считает аналитик.

Торговые споры США с Китаем в некоторой степени оказывают давление на темпы экономического роста, но не являются основной причиной его замедления. Итоги переговоров в "нормандском формате" могут способствовать локальному улучшению настроений на российском рынке, однако влияние внешнего фона в краткосрочной перспективе более значимо. Для российских активов сохраняется еще один фактор риска - голосование в среду в комитете по международным делам Сената Конгресса США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. В этих условиях дальнейший рост индекса МосБиржи будет затруднительным, скорее следует ориентироваться на проторговку верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов, полагает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-0,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+17,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,51 млрд рублей (из них 1,642 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).