Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом - Локо-банк

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и в рамках 70-71 в паре с евро, говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

10 декабря курс доллара составляет 63,72 руб. (+0,59 коп. к предыдущему значению), курс евро установлен на уровне 70,50 руб. (-25,47 коп. к предыдущему значению). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 4,7 коп. и составила 66,74 рублей. Рынок в ожидании главных событий недели, которых немало, отмечает эксперт Локо Банка. Сенат США рассмотрит законопроект об очередных санкциях в отношении России, на заседании ЦБ РФ ожидается принятие решения о снижении ключевой ставки на 25 б.п. Также до конца недели состоится заседание Европейского Центрального Банка, а США могут ввести очередные пошлины на товары из Китая.

Стоимость нефти накануне снизилась на 0,4% и составила 64,13 долларов за баррель марки Brent. Нефтяные котировки выросли за прошлую неделю на 6,2% - это самые большие темпы роста за последние два месяца. На стоимость нефти оказало влияние решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении квот на добычу участниками альянса. В краткосрочной перспективе отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и в рамках 70-71 в паре с евро, прогнозирует Андрей Люшин.