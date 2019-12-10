Рубль, скорее всего, останется во вторник в узком торговом диапазоне - "Нордеа банк"

Рубль, скорее всего, останется во вторник в узком торговом диапазоне, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Поддержку российской валюте в условиях нейтрального внешнего фона продолжает оказывать комфортная ситуация на нефтяном рынке. Кроме того, по итогам вчерашней встречи "нормандской четверки" все лидеры, участвовавшие во встрече, подтвердили полезность переговоров и договорились о проведении нового саммита через 4 месяца, что также оказало умеренную поддержку рублю, констатируют аналитики банка. При этом сообщения о том, что США включили в проект оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2" не оказали значимого влияния на российскую валюту, так как в то же время пункт об ограничениях на российский государственный долг был исключен из финальной версии проекта бюджета.

Во вторник риск-фактором для рубля в паре с евро выступит публикация индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии. Если индекс оправдает ожидания и впервые с апреля окажется в положительной зоне, евро может восстановить часть потерянных вчера позиций. В остальном же день не обещает быть насыщенным на экономические события, поэтому рубль, скорее всего, останется в узком торговом диапазоне, предполагают в "Нордеа банке".