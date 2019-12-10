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Главная / Мнения аналитиков / Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля - РФПИ
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10 декабря 2019 года 10:52
Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля - РФПИ
Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Довольно неопределенным остается исход предстоящего пятничного заседания ЦБ, где шансы на снижение ставки на дополнительные 25 б.п. или сохранение ее неизменной остаются довольно близки, хотя мы по-прежнему склоняемся в варианту понижения, учитывая общую слабость инфляционной динамики и смешанные сигналы со стороны экономики. В этих условиях активных потоков в ОФЗ нет, что также сказывается на стабильности рубля. Во вторник не исключаем сохранения прежнего торгового диапазона 63,50-64,00/USD", - прогнозирует Дмитрий Полевой. Рубль начал новую неделю небольшим ростом на 0,3%, завершив день около 63,60/USD. В начале дня попытки ослабить рубль в направлении 64,00 оказались безуспешными, и всю оставшуюся часть торговой сессии рубль планомерно укреплялся на фоне благоприятной динамики цен на нефть и обнадеживающих комментариев вокруг встречи лидеров стран "нормандской четверки", напоминает эксперт РФПИ. В то же время, активность и глобально, и локально остается низкой, отражая огромное количество предстоящих событий и постепенный переход инвесторов в предпраздничный режим, когда существенных изменений позиций уже не происходит без явной надобности.
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10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "МРСК Центра" - крупнейшей российской электросетевой компании с рыночной капитализацией 12 млрд руб. Бумагам присвоена рекомендация "Держать", целевая цена составляет 0,326 руб. при текущей рыночной... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:31
Размещение нового выпуска бондов банка Зенит, скорее всего, пройдет с премией около 190 б.п. к ОФЗ - "Уралсиб"
Размещение нового выпуска бондов банка Зенит, скорее всего, пройдет с премией около 190 б.п. к ОФЗ, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Банк Зенит во вторник с 10:00 мск до 16:30 мск собирает заявки на новый выпуск БО-001Р-05 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет три года, но,... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:05
Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. К такому... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:00
Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"
тток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. К такому мнению эксперт пришел после того, как... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:31
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Негативным событием, влияющим на рубль, может быть вернувшаяся... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:15
Пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника умеренно укрепляется по отношению к доллару после незначительного роста днем ранее. Внимание... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:56
Рассматриваемый iShares US Medical Devices ETF с начала года обогатил инвесторов на 30%, опережая по доходности американский рынок в целом, отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Эксперт полагает, что восходящий тренд сектора получит продолжение в 2020 году, и сохраняет по iShares... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:40
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел на фоне общемировой коррекции после роста в преддверии решения США по заградительным пошлинам для Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2940 пунктов, при этом растут акции "АЛРОСА" в ожидании отчета по продажам за ноябрь. читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:26
Аналитики Уралсиба считают оправданным закрытие позиций в RUSSIA’47 перед заседанием ФРС, сообщается в обзоре. "Доходность RUSSIA’47 в понедельник обновила минимум, составив 3,82%, и это уже на 7 б.п. ниже, чем у выпуска Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%) с более высокими кредитными рейтингами, хотя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:22
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом - Локо-банк
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и в рамках 70-71 в паре с евро, говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина. 10 декабря курс доллара составляет 63,72 руб. (+0,59 коп. к предыдущему значению),... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:56
убль, скорее всего, останется во вторник в узком торговом диапазоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Поддержку российской валюте в условиях нейтрального внешнего фона продолжает оказывать комфортная ситуация на нефтяном рынке. Кроме того, по итогам вчерашней встречи "нормандской четверки" все... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:30
Пара USD/RUB при условии отсутствия негативных новостей на геополитическом "фронте" имеет стимулы опуститься к отметке 63,3 до конца недели, а пара EUR/RUB - сохранить текущие позиции, говорится в комментарии Росбанка. В США представили итоги растянувшегося на месяцы обсуждения оборонного... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:24
Москва. 10 декабря. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей с внешних рынков, способных придать импульс его дальнейшему движению. читать дальше
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