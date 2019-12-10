Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля - РФПИ

Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Довольно неопределенным остается исход предстоящего пятничного заседания ЦБ, где шансы на снижение ставки на дополнительные 25 б.п. или сохранение ее неизменной остаются довольно близки, хотя мы по-прежнему склоняемся в варианту понижения, учитывая общую слабость инфляционной динамики и смешанные сигналы со стороны экономики. В этих условиях активных потоков в ОФЗ нет, что также сказывается на стабильности рубля. Во вторник не исключаем сохранения прежнего торгового диапазона 63,50-64,00/USD", - прогнозирует Дмитрий Полевой.

Рубль начал новую неделю небольшим ростом на 0,3%, завершив день около 63,60/USD. В начале дня попытки ослабить рубль в направлении 64,00 оказались безуспешными, и всю оставшуюся часть торговой сессии рубль планомерно укреплялся на фоне благоприятной динамики цен на нефть и обнадеживающих комментариев вокруг встречи лидеров стран "нормандской четверки", напоминает эксперт РФПИ. В то же время, активность и глобально, и локально остается низкой, отражая огромное количество предстоящих событий и постепенный переход инвесторов в предпраздничный режим, когда существенных изменений позиций уже не происходит без явной надобности.